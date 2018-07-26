HABER

Federasyon Başkanı ırkçılık suçlamasını geri çevirdi

26.07.2018 13:51 | Son Güncelleme

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Grindel, Mesut Özil’in federasyona ve kendisine yönelttiği ırkçılık suçlamasını reddetti.

Federasyon Başkanı ırkçılık suçlamasını geri çevirdi

Grindel federasyon olarak her zaman ırkçılık ve ayrımcılığa karşı çıktıklarını vurguladı.Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel hedef olduğu ırkçılık suçlamalarını geri çevirdi. Mesut Özil konusunda hatalar yapıldığını teslim eden Grindel yazılı açıklamasında, "Geriye bakınca, başkan sıfatıyla ve bütün federasyon üyeleri adına her türlü ırkçı düşmanlıkların tahammül edilemez, kabullenilemez ve hoş görülemez olduğunu hiçbir yanlış anlaşılmaya mahal vermeyecek şekilde söylemem gerekirdi" dedi. Grindel açıklamasında, "Bunun Jerome Boateng, Mesut Özil ve alt kadrolardaki göçmen asıllı bütün gençler için geçerli olduğunu" dile getirdi.

Mesut Özil Pazar günü milli takımı bıraktığını açıkladığı Twitter mesajında kendisini eleştirenlere, medyaya, sponsorlara ve Futbol Federasyonu'na sert eleştiriler yöneltmişti. Mesut Özil Federasyon Başkanı Reinhard Grindel'i özel olarak eleştirmiş ve federasyon yönetiminin ırkçılık yaptığını hissettiğini belirtmişti.

Şahsen eleştirilmenin kendisini üzdüğünü dile getiren Federasyon Başkanı Grindel, "Bütün federasyon camiası ile ırkçılık arasında ilinti kurulmasını büyük üzüntüyle karşıladığını ve bu suçlamayı kesinlikle reddettiğinin bilinmesini istediğini" kaydetti.

Entegrasyon ve Avrupa Şampiyonası

Grindel, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın Dünya Kupası'ndan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çektirdikleri fotoğrafı kendi değerleri doğrultusunda "eleştirel şekilde sorguladıklarını" belirten Grindel, bu durumun "ırkçı söylemler için kötüye kullanılmasını" üzüntüyle karşıladığını belirtti.

Federasyon Başkanı, "Futbol Federsyonu'nun değerleri benim de değerlerimdir. Farklılık, dayanışma, ayrımcılıkla mücadele ve entegrasyon son derece önem verdiğim değerlerimizdir” dedi.

Reinhard Grindel istifa etmesi için yapılan çağrılara tepki vermedi ve sadece "Önümüzdeki ay ve haftaların çalışma programının yoğunluğu nedeniyle görevden ayrılmasının söz konusu olamayacağını" belirtti.

Alman Futbol Federasyonu Başkanı Grindel önlerindeki iki büyük hedefin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı Almanya'ya almak ve entegrasyon tartışmalarını değerlendirmek olduğunu söyledi.

DW,sid,dpa/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERYarışmadan kazandığını buraya yatırdıYarışmadan kazandığını buraya yatırdı
Gerekçesi korkunç! Vicdansız anne bebeğini tuzla besleyerek öldürdü!Gerekçesi korkunç! Vicdansız anne bebeğini tuzla besleyerek öldürdü!
Suriye’nin Güneyindeki Amerikan Üssünün Dolaylı Hedefi İranSuriye’nin Güneyindeki Amerikan Üssünün Dolaylı Hedefi İran
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu görüntüler olay olmuştu! Hülya Avşar'a ceza geliyor

Bu görüntüler olay olmuştu! Hülya Avşar'a ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ uyarısı: 'Ya kilit vurun, ya bize devredin'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ uyarısı: 'Ya kilit vurun, ya bize devredin'

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

Uğur Dündar'dan flaş Muharrem İnce iddiası: Bombayı patlatmayı olağanüstü kurultaya bıraktı

Uğur Dündar'dan flaş Muharrem İnce iddiası: Bombayı patlatmayı olağanüstü kurultaya bıraktı

SGK açıkladı! Emeklilerin fark ücretleri bugün yatıyor

SGK açıkladı! Emeklilerin fark ücretleri bugün yatıyor

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Erdoğan açıklamıştı, detaylar ortaya çıktı

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Erdoğan açıklamıştı, detaylar ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Penisi olmayan adam yıllarca iki kadını idare etti

Penisi olmayan adam yıllarca iki kadını idare etti

Türkiye'nin yangın söndürmek için yardım teklifine Yunanistan'dan ret: Zaten yağmur yağacak

Türkiye'nin yangın söndürmek için yardım teklifine Yunanistan'dan ret: Zaten yağmur yağacak

'Erkek arkadaşına nasıl davranacağını öğretmek için' ikizler 11 yaşındaki kıza tecavüz etti

'Erkek arkadaşına nasıl davranacağını öğretmek için' ikizler 11 yaşındaki kıza tecavüz etti

İğrençlikte son nokta! 8 aylık kızına tecavüz edip görüntüleri porno sitelerine sattı

İğrençlikte son nokta! 8 aylık kızına tecavüz edip görüntüleri porno sitelerine sattı

Uçakta sapık krizi! Mastürbasyon anları böyle görüntülendi!

Uçakta sapık krizi! Mastürbasyon anları böyle görüntülendi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Playboy'dan şaşırtan itiraf: Karım başka kadınlarla...

Playboy'dan şaşırtan itiraf: Karım başka kadınlarla...

Bilim insanları açıkladı! 2050'de kendi cenazenize katılabilirsiniz!

Bilim insanları açıkladı! 2050'de kendi cenazenize katılabilirsiniz!

Gerekçesi korkunç! Vicdansız anne bebeğini tuzla besleyerek öldürdü!

Gerekçesi korkunç! Vicdansız anne bebeğini tuzla besleyerek öldürdü!

Son dakika! Yunanistan'daki yangının çıkış nedeni belli oldu!

Son dakika! Yunanistan'daki yangının çıkış nedeni belli oldu!

Yunanistan'da yangın kontrol altına alındı; Ölü sayısı en az 82

Yunanistan'da yangın kontrol altına alındı; Ölü sayısı en az 82

İstihbarat'tan korkutan rapor, O ülkede PKK'lı sayısında büyük artış

İstihbarat'tan korkutan rapor, O ülkede PKK'lı sayısında büyük artış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.