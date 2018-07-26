Federasyon Başkanı ırkçılık suçlamasını geri çevirdi

Grindel federasyon olarak her zaman ırkçılık ve ayrımcılığa karşı çıktıklarını vurguladı.Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel hedef olduğu ırkçılık suçlamalarını geri çevirdi. Mesut Özil konusunda hatalar yapıldığını teslim eden Grindel yazılı açıklamasında, "Geriye bakınca, başkan sıfatıyla ve bütün federasyon üyeleri adına her türlü ırkçı düşmanlıkların tahammül edilemez, kabullenilemez ve hoş görülemez olduğunu hiçbir yanlış anlaşılmaya mahal vermeyecek şekilde söylemem gerekirdi" dedi. Grindel açıklamasında, "Bunun Jerome Boateng, Mesut Özil ve alt kadrolardaki göçmen asıllı bütün gençler için geçerli olduğunu" dile getirdi.

Mesut Özil Pazar günü milli takımı bıraktığını açıkladığı Twitter mesajında kendisini eleştirenlere, medyaya, sponsorlara ve Futbol Federasyonu'na sert eleştiriler yöneltmişti. Mesut Özil Federasyon Başkanı Reinhard Grindel'i özel olarak eleştirmiş ve federasyon yönetiminin ırkçılık yaptığını hissettiğini belirtmişti.

Şahsen eleştirilmenin kendisini üzdüğünü dile getiren Federasyon Başkanı Grindel, "Bütün federasyon camiası ile ırkçılık arasında ilinti kurulmasını büyük üzüntüyle karşıladığını ve bu suçlamayı kesinlikle reddettiğinin bilinmesini istediğini" kaydetti.