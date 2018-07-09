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Federasyon Başkanı Özil’den açıklama bekliyor

09.07.2018 15:53 | Son Güncelleme

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel, Mesut Özil’in fotoğraf kriziyle ilgili suskunluğunu artık bozması gerektiğini söyledi.

Federasyon Başkanı Özil’den açıklama bekliyor

Grindel, birçok taraftarın "hayal kırıklığına uğradığını" savundu.Alman Milli Takımı’nın Türk kökenli oyuncuları Mesut Özil ve İlkay Gündoğan’ın Cenk Tosun’u da aralarına alarak Recep Tayyip Erdoğan ile Londra’da çektirdikleri fotoğrafın yankıları devam ediyor. Tartışmalara Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Reinhard Grindel de dâhil oldu. “Kicker” adlı spor dergisine konuşan Grindel, “Mesut’un şu ana kadar sessiz kaldığı doğru. Bu pek çok taraftarı hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü cevap bekledikleri bazı sorular var. Cevap beklemekte de haklılar. Bu nedenle Mesut’un, tatilden döndüğünde bir açıklama yapmasının şart olduğunu düşünüyorum. Bu aynı zamanda onun kendi yararına da olacaktır. Net bir açıklama yapıp tüm sorulara yanıt vermeli” dedi.

Özil’in milli takımdaki geleceğinin ise teknik direktör Joachim Löw’ün vereceği karara bağlı olduğunu kaydeden Federasyon Başkanı, “Bununla birlikte sportif analizi de beklemek zorundayız. Löw’ün planlarında Özil’e yer olup olmadığını bekleyip göreceğiz” şeklinde konuştu.

Baba Özil’den Bierhoff’a veryansın!

Milli Takım Menajeri Oliver Bierhoff’un son açıklamalarıyla ilgili de konuşan Grindel “Akıllıca bir kriz yönetimi yürütülmesi” çağırısı yaptı. Bierhoff, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Özil’in Dünya Kupası kadrosuna alınmasının sorgulanması gerektiğini öne sürmüş ve “Belki de Özil’i almamak daha iyi olurdu” demişti. Bu sözlere baba Özil sert bir tepki gösterdi. “Bild” gazetesine mülakat veren Mustafa Özil, Bierhoff’un açıklamasını “küstahlık” olarak nitelendirdi. Fotoğraf krizi nedeniyle yaşananlardan dolayı oğlunun çok incindiğini ve hayal kırıklığına uğradığını belirten baba Özil, “Ben Mesut’un yerinde olsam, milli takımı bırakırdım” dedi.

Tartışmaların büyümesi üzerine Alman İkinci Televizyon Kanalı ZDF’e konuşan Oliver Bierhoff, sözlerinin yanlış anlaşıldığını ve maksadını aşan ifadeler kullandığını kaydetti. Milli Takım Menajeri “Tartışmalar yine Özil etrafında yürütülüyor. Oysa elenmemizin nedenleri daha derinlemesine analiz edilmeli” dedi. Teknik direktör Joachim Löw ise konuyla ilgili sessizliğini koruyor.

Dünya Kupası’ndan kısa bir süre önce Recep Tayyip Erdoğan’ın İngiltere ziyareti sırasında Permier Lig’de forma giyen Mesut Özil, İlkay Gündoğan ve Cenk Tosun ile çektirdiği fotoğraf, Alman kamuoyunda yoğun tartışmaları da beraberinde getirmişti. Hatta kimi yorumcular, Alman Milli Takımı forması giyen futbolcuların bir “diktatör” ile aynı karede poz veremeyeceğini savunmuş ve Almanya’nın 2018 FIFA Dünya Kupası’na erkenden veda etmesinin baş sorumlularından biri olarak Mesut Özil’i göstermişti.

dpa,DW/MÇ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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