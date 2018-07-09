Federasyon Başkanı Özil’den açıklama bekliyor

Grindel, birçok taraftarın "hayal kırıklığına uğradığını" savundu.Alman Milli Takımı’nın Türk kökenli oyuncuları Mesut Özil ve İlkay Gündoğan’ın Cenk Tosun’u da aralarına alarak Recep Tayyip Erdoğan ile Londra’da çektirdikleri fotoğrafın yankıları devam ediyor. Tartışmalara Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Reinhard Grindel de dâhil oldu. “Kicker” adlı spor dergisine konuşan Grindel, “Mesut’un şu ana kadar sessiz kaldığı doğru. Bu pek çok taraftarı hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü cevap bekledikleri bazı sorular var. Cevap beklemekte de haklılar. Bu nedenle Mesut’un, tatilden döndüğünde bir açıklama yapmasının şart olduğunu düşünüyorum. Bu aynı zamanda onun kendi yararına da olacaktır. Net bir açıklama yapıp tüm sorulara yanıt vermeli” dedi.

Özil’in milli takımdaki geleceğinin ise teknik direktör Joachim Löw’ün vereceği karara bağlı olduğunu kaydeden Federasyon Başkanı, “Bununla birlikte sportif analizi de beklemek zorundayız. Löw’ün planlarında Özil’e yer olup olmadığını bekleyip göreceğiz” şeklinde konuştu.