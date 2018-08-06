Felaketin ardından ölü sayısı her geçen gün artıyor

Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'nın turistik Lombok Adası'nda Pazar günü meydana gelen 7.0 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 142'ye yükseldi. Depremde yüzlerce kişinin yaralandığı tahmin edilirken, Bali Adası'nın da aralarında bulunduğu bölgelerde ilk belirlemelere göre yabancı uyruklu kimse yaşamını yitirmedi.

Pazartesi gününün erken saatlerinde gün doğumuyla birlikte özellikle depremin merkez üssü olan adanın kuzeyinden gelen görüntülerde binaların ciddi bir şekilde hasar gördüğü ve kimisinin ise yerle bir olduğu anlaşılırken, Afetle Mücadele Dairesi ölü sayısının yükselmesini beklediklerini açıkladı.

Afetle Mücadele Dairesi Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, düzenlediği basın toplantısında depremin etki alanın çok büyük olduğunu ve sarsıntıda Bali'de de iki kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı depremin yerin 10,5 kilometre altında gerçekleştiğini ve şu ana kadar 120 artçı şok tespit kaydettiklerini belirtti. Lombok Adası'nın bazı bölgelerinde enerji nakil ve iletişim hatları zarar görürken, Endonezya ordusu bölgeye tıbbi ve lojistik malzeme yüklü bir gemi gönderdiğini açıkladı.