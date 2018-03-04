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FEMEN'den Berlusconi’ye protesto!

DÜNYA HABERLERİ  | 04.03.2018 21:16 | Son Güncelleme

Eski İtalya Başbakanı Berlusconi, oy kullanmak için gittiği sandıkta FEMEN protestosuyla karşı karşıya kaldı.

FEMEN'den Berlusconi’ye protesto!

İtalya'da seçmenler, Temsilciler Meclisi ve Cumhuriyet Senatosunu belirlemek için bugün oy kullandı. Ancak güne damgasını vuran olaylardan biri, eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi’nin Milano’daki oy sandığında karşılaştığı FEMEN protestosu oldu.

Çıplak göğsünde “Berlusconi, son kullanma tarihin geçti” yazan feminist protestocu, yaka paça gözaltına alınırken, eski başbakan da salondan çıkartıldı.

2013’teki seçimlerde de Berlusconi benzer bir şekilde protesto edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
FEMEN İtalya protesto Berlusconi

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
sözde femenler bu şekilde çıkıyorlar sonrada kadınlık ve annelikten bahsediyorlar tepkini göstermenin yolu bumu aklını kullanıp tepkini bile saygısızca ve toplum kurallarına aykırı bir şekilde gerçekleştiriyorsan senden daha kötüsü kanun tanımazı insan haklarına saygısızı yoktur yazıklar olsun akılsız beyinlere kişiliksizlere bu arada sadece Türkiye de değil bu toplum ve insan kuralları tüm dünyada geçerledir insan olmak ve insanlara saygı duymak akıl yani beyin ve vicdan gerektirir
Enteresan,genelde haberlerde birkaç fotoğraf olurdu,bu haberde tek fotoğraf,enteresan!₺:)
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