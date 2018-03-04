FEMEN'den Berlusconi’ye protesto!

İtalya'da seçmenler, Temsilciler Meclisi ve Cumhuriyet Senatosunu belirlemek için bugün oy kullandı. Ancak güne damgasını vuran olaylardan biri, eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi’nin Milano’daki oy sandığında karşılaştığı FEMEN protestosu oldu.

Çıplak göğsünde “Berlusconi, son kullanma tarihin geçti” yazan feminist protestocu, yaka paça gözaltına alınırken, eski başbakan da salondan çıkartıldı.

2013’teki seçimlerde de Berlusconi benzer bir şekilde protesto edilmişti.