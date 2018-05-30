FEMEN'in 24 Haziran tavrı ne olacak?

FEMEN Türkiye sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı paylaşımda kurlardaki artışa dikkat çekti ve 24 Haziran seçimleri için kısa bir açıklama yaptı. “Erdoğan’sız Türkiye: Paha Biçilemez! FEMEN bu gidişata dur demek için herkesi Erdoğan’a oy vermemeye çağırıyor! Erdoğan’sız bir Türkiye paha biçilemez!” mesajlarıyla paylaşılan fotoğraf ve açıklama şöyle:





