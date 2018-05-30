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FEMEN'in 24 Haziran tavrı ne olacak?

DÜNYA HABERLERİ  | 30.05.2018 18:09 | Son Güncelleme

FEMEN, “Erdoğan’sız Türkiye: Paha Biçilemez!" başlıklı açıklama yaparak 24 Haziran seçimlerindeki tavrını gösterdi.

FEMEN'in 24 Haziran tavrı ne olacak?

FEMEN Türkiye sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı paylaşımda kurlardaki artışa dikkat çekti ve 24 Haziran seçimleri için kısa bir açıklama yaptı. “Erdoğan’sız Türkiye: Paha Biçilemez! FEMEN bu gidişata dur demek için herkesi Erdoğan’a oy vermemeye çağırıyor! Erdoğan’sız bir Türkiye paha biçilemez!” mesajlarıyla paylaşılan fotoğraf ve açıklama şöyle:

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FEMEN 24 haziran seçimleri 24 haziran erken seçim sonuçları 24 Haziran erken seçimleri seçim 2018 erken seçim

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
hepimizin gayreti o merak etme. femencim.
sizin gibilerle aynı safta olmamak için Akp ye Oy VERECEM
oy vermezsem ne verceniz?
oy vermezsek ülke bu hala gelir demek istemişler bence oylar reise femene baba
çıplaklar zaten ülkemizin huzuru için soyunuyorlar şimdi bu lafım muhtescen diye yayınlanmaz
EMPERYALIST ve SIYONIST gucler devreye girdi ALMANYA ve AMERİKA da dahil UYAN TURK GÜCÜ MILLET UYAN
reise oy vermeyen femen olsun:)))
bütün köpekler duaya çıkmık kemik yağsın diye
Çıplaklar karşı,Avrupa karşı,Amerika karşı,pkk karşı, ya baktığın zaman Reise dünyanın çoğu karşı.bu karşılar bizim iyiliğimizi zaten istemez. o yüzden Reisle yürümek doğru devam
reisinize oy vermeyene femen versin :)
vay arkadaş pkk istemiyor daeş istemiyor dhkpc istemiyor abd istemiyor israil istemiyor ab ülkeleri istemiyor chp istemiyor hdp istemiyor fetö istemiyor gaylar istemiyor en son femen de istemiyor bu kadar farklı şerler istemiyorsa demekki erdoğan doğru kişi ve bizde erdoğanı destekleyerek çok hayırlı bir iş yapıyoruz
işinize bakın
bunu görenlerde..işte bunlar istemiyorsa o zaman biz daha cok sahip çıkalım diyip oy veriyor..pek te iyi olmuyor bu tarz haberler Bence.
kim kimin safında biraz düşünüldüğünde zaten herkes doğru ile yanlışı ayırt edebiliyor.nefretimsim chp
Femen bile TAMAM diyor :))
CHP Lİ KARDEŞLERİMİZDEN BU EYLEMLERİN DEVAMINI BEKLİYORUZ
Femen canımsın. Her zaman doğrudan yana soyunursun destekliyorum.
yanlış biliyorsam işi bilen biri düzeltsin ancak 2002 ılında 1.47 olan dolar kuru yıllıkl enflasyon oranında arttırlıdığında bileşik olarak sanırım şu anda 2017 yıl sonu enflasyaon rakamlarına göre 6.83 gibi bir rakama ulaşmakta 4.60 lık dolar kuru 2018 in 6. ayına geldiğimiz şu günlerde çok görünmemeli bence ya gerçek reel değerine ulaşsaydı bazı kesimlerin oyunları ile ama bana göre yanlış yıllardır doları frenlemek oldu yıllık enflasyon bazında artış sağlanmış olsaydı ihracatçı da rahat nefes alabilir yoğun tl yüklü maliyetlerden kaynaklı kar marjı düşüşleri yaşamaz ve yatırıma yönelebilird
bunlara baktımmı erdoğanın nne kadar dürüst olduğunu daha iyi anlıyorum
ciplaklarin dediği değerli oluyor.embesiller için. faydasizlar icinmi
İşte tam da bu ve bunun gibiler yüzünden sonuna kadar Raiecep Tayyip Erdoğan diyorum...
Bende sokak ortasında soyunan kadın istemiyorum onu bağnaz. Sizsiz daha yaşanır olur bu ülke.
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