FEMEN'in 24 Haziran tavrı ne olacak?

FEMEN Türkiye sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı paylaşımda kurlardaki artışa dikkat çekti ve 24 Haziran seçimleri için kısa bir açıklama yaptı. “Erdoğan’sız Türkiye: Paha Biçilemez! FEMEN bu gidişata dur demek için herkesi Erdoğan’a oy vermemeye çağırıyor! Erdoğan’sız bir Türkiye paha biçilemez!” mesajlarıyla paylaşılan fotoğraf ve açıklama şöyle:
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