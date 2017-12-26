FEMEN üyesinden Vatikan'da üstsüz eylem

Vatikan'da Papa Françesko'nun Noel konuşması öncesinde soyunan FEMEN eylemcisi geleneksel Noel dekoruna tırmandı.Vatikan Aziz Petrus Meydanı'nda İsa'nın doğumunun temsil edildiği geleneksel Noel dekoru uluslararası kadın hakları grubu FEMEN'in yeni eylemine sahne oldu.
25 yaşındaki Ukraynalı FEMEN üyesi Noel dekoruna tırmanıp İsa'nın çocukluğunu simgeleyen heykeli bulunduğu yerden almaya çalıştı.
İtalyan polisi eylemcinin bir polis memurunu yaralamak, izinsiz eylem düzenlemek, dini sembollere hakaret, hırsızlığa teşebbüs ve kamuya açık alanda uygunsuz davranış sergilemekten gözaltına alındığını duyurdu.
Olay Katoliklerin ruhani lideri Papa Françesko'nun Noel Bayramı dolayısıyla 50 bin kişiye seslendiği geleneksel 'Urbi et Orbi' konuşmasından yaklaşık iki saat önce meydana geldi.
Ukrayna merkezli feminist FEMEN örgütü, üyelerinin çıplak göğüsle düzenlediği protestolarla ses getiren eylemlere imza atıyor. FEMEN yıllardır Katolik Kilisesi'ni kadın düşmanlığıyla suçluyor. FEMEN 2014 yılında da bir dini sembolü çalma girişimde bulunmuştu.
AFP/KNA/MK/HS
© Deutsche Welle Türkçe
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