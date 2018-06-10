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Feminist kadınlar Flormar işçileriyle buluştu

10.06.2018 13:04 | Son Güncelleme

Gebze’de işten çıkarılan kadın işçiler işlerini geri alma talebiyle başlattıkları eylemin 26'ncı gününde dün feminist kadınlarla bir araya geldi.

Feminist kadınlar Flormar işçileriyle buluştu

Sendikalaştıkları için Mayıs ayında işten çıkarılan, çoğu kadın 123 işçiyle dayanışmak için Gebze’ye giden feministler, “Flormar işçisi yalnız değildir”, “Yaşasın kadın dayanışması”, “Yaşasın feminist mücadelemiz”, “Flormar işçisi kazanacak” sloganları attı.

İstanbul’dan gelen kadınlar ayrıca, “Flormar işçileri yalnız değildir”, “Flormar’da direniş var”, “Sendika haktır vazgeçmiyoruz”, “Flormar’da kadınlar direniyor” dövizleriyle Gebze sokaklarında yürüdü.
Tazminatlarını bile alamadan işsiz bırakıldıklarını söyleyen kadınların öncelikli talebi, sendikal hakların tanınması.

Flormar markası sendikalaşma nedeniyle işçileri işten çıkardığı iddialarını reddederken eylemdeki kadın işçiler işe geri dönene kadar eylemlerini sürdürmeye kararlı.

Burcu Karakaş/Gebze

© Deutsche Welle Türkçe

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