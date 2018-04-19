HABER

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı olaylar nedeniyle tatil edildi

19.04.2018 22:35 | Son Güncelleme

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Ülker Stadı'nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı, çıkan olayların ardından tatil edildi. Kafasına yabancı made isabet edince yere yığılan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı olaylar nedeniyle tatil edildi

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Ülker Stadı'nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı, çıkan olayların ardından tatil edildi.

Olaylar şöyle gelişti:

İlk devrede Beşiktaşlı oyuncu Ricardo Quaresma, korner kullanırken sahaya yabancı madde atıldı, hakem Mete Kalkavan uyarıda bulundu. Aynı durum bir kez daha yaşandı. Hakem Kalkavan, yardımcılarını ve iki takımın kaptanlarını yanına çağırdı, onları uyardı. Bunun üzerine Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel trübünlere giderek, taraftarlardan sahaya yabancı madde atmamalarını istedi.

Maçın ikinci yarısında, bu sefer takımların yedek kulübelerinin olduğu bölgede gerginlik çıktı. Bunun üzerine Beşiktaş'ın yedek kalecisi Tolga Zengin ve Fenerbahçe taraftarları arasında bir tartışma yaşandı. Bu sırada Fenerbahçe taraftarlarının attıkları maddeler, Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e isabet etti.

Şenol Güneş kafasına çarpan maddenin ardından yere düştü. Teknik adam kafasına kısa bir süre buz tuttuktan sonra soyunma odalarının olduğu bölgeye gitti. Beşiktaşlı oyuncular da onu izledi. O sırada hakemler de sahayı terk ederek soyunma odalarına gittiler. Maç 55'inci dakikada duraklatıldı. Fenerbahçeli oyuncular da bir süre sahada bekledikten sonra hakemlerin maçı tatil etmesiyle sahadan ayrıldı.

Güneş'in kafasına dikiş atıldığı ve hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

Öte yandan Beşiktaşlı futbolcu Pepe, 30. dakikada Fenerbahçeli sporcu Josef de Souza'ya yaptığı faul sonrasında gördüğü kırmızı kart ile oyundan atıldı. Bu pozisyonda Beiktaşlı Caner Erkin de hakeme itirazdan dolayı sarı kart gördü. Mücadelenin ilk yarısı golsüz berabere bitti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk maç 2-2 berabere bitmişti.

Afrin'den acı haber: Bir uzman çavuş şehit olduAfrin'den acı haber: Bir uzman çavuş şehit oldu
İstanbullular dikkat! Bazı seferler iptal edildiİstanbullular dikkat! Bazı seferler iptal edildi
AB Komisyonu raporuna Türkiye'den sert tepkiAB Komisyonu raporuna Türkiye'den sert tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Sosyal medyada dolaşıyordu! YSK Başkanı Sadi Güven'den jet açıklama geldi

Sosyal medyada dolaşıyordu! YSK Başkanı Sadi Güven'den jet açıklama geldi

Eski AK Partili bakandan İYİ Parti iddiası!

Eski AK Partili bakandan İYİ Parti iddiası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse ben yoksam AK Parti yok demesin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse ben yoksam AK Parti yok demesin!

100 bin imza nereye verilecek? AK Parti'den flaş açıklama

100 bin imza nereye verilecek? AK Parti'den flaş açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda bomba ihbarı! Bakanlık tahliye edildi

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda bomba ihbarı! Bakanlık tahliye edildi

Fransa'da eylemciler ortalığı savaş alanına çevirdi!

Fransa'da eylemciler ortalığı savaş alanına çevirdi!

Ibiza Adası'nda şok görüntüler! Kalabalığa aldırmadan ilişkiye girdiler

Ibiza Adası'nda şok görüntüler! Kalabalığa aldırmadan ilişkiye girdiler

ABD Başkanı Trump Twitter'dan duyurdu: İyi şeyler olacak

ABD Başkanı Trump Twitter'dan duyurdu: İyi şeyler olacak

ABD'li senatörden Türkiye'ye tehdit: Rahip Brunson serbest kalmazsa yaptırım uygulanır

ABD'li senatörden Türkiye'ye tehdit: Rahip Brunson serbest kalmazsa yaptırım uygulanır

Küba'da bir devir kapandı! 60 yıllık Castro dönemi bitti

Küba'da bir devir kapandı! 60 yıllık Castro dönemi bitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.