HABER

Ferrari, Tesla ile rekabet edebilmek için elektrikli araç üretecek

17.01.2018 08:59 | Son Güncelleme 4 saat önce

Dünyanın önde gelen lüks araba markalarından Ferrari, Tesla ile rekabet edebilmek için elektrikli araç üreteceğini duyurdu. Ferrari'nin CEO'su Sergio Marchionne'nin bu açıklaması Ferrari'nin stratejisinde bir değişikliğe gittiğini gösteriyor.

Getty Images

Dünyanın önde gelen lüks araba markalarından Ferrari, Tesla ile rekabet edebilmek için elektrikli araç üreteceğini duyurdu.

Bloomberg ve CNBC'nin haberine göre, hem İtalyan araba markası Ferrari'nin hem de Fiat-Chrysler'in CEO'su olan Sergio Marchionne, ABD'de düzenlenen bir otomobil fuarında yaptığı duyuruda, Tesla'nın elektrikli lüks araba üretiminin endüstrinin başka oyuncuları tarafından da yapılabileceğini söyledi.

Ancak Marchionne'nin bu açıklaması Ferrari'nin stratejisinde bir değişikliğe gittiğini gösteriyor.

Her ne kadar Ferrari hibrid otomobiller üretse de Marchionne bir zamanlar Ferrari'nin tamamen elektrikli olan bir araç üretmesinin 'tamamen akıl dışı' olduğunu söylemişti.

Kimi Ferrrari müşterilerinin de bu şekilde düşünebileceği aktarılıyor.

Reuters Tesla Yine de Marchionne, piyasada 'süper bir elektrikli araç yapılacaksa bunun Ferrari tarafından yapılacağını' söyledi.

Tesla'nın Kasım ayında tanıttığı yeni elektrikli modellerinin de yüksek bir performansa sahip olması bekleniyor.

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, tanıttığı Tesla Roadster 2.0 adlı aracın sıfırdan saatte 100 kilometre hıza 1,9 saniyede ulaştığını söylemiş ve seri üretimi yapılan bugüne kadarki en hızlı araç olacağını da vurgulamıştı.

Reuters'a göre küresel otomobil üreticileri elektrikli araçlara 90 milyar dolar yatırım yaptı.

Bu yüzden bu piyasadaki rekabetin önümüzdeki dönemde daha da kızışması bekleniyor.

Tesla'nın kurucusu Elon Musk yeni araçlarını tanıttıTesla'nın dev pili 1000 km uzakta arızalanan santralin boşluğunu doldurduPapa Francesco hediye Lamborghini'yi açık artırmaya çıkarıyor

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ufak Tefek Cinayetler'e Oya ve Serhan'ın traş sahnesi damga vurdu!

Ufak Tefek Cinayetler'e Oya ve Serhan'ın traş sahnesi damga vurdu!

Horozcular Erdoğan'a isyan etti

Horozcular Erdoğan'a isyan etti

‘Sevgili olalım mı’ lafını duydu dehşet saçtı!

‘Sevgili olalım mı’ lafını duydu dehşet saçtı!

İşte Kerimcan Durmaz'ın merak edilen ailesi

İşte Kerimcan Durmaz'ın merak edilen ailesi

Kayıp Ecem’in sırrı defineci Süleyman’da

Kayıp Ecem’in sırrı defineci Süleyman’da

Meteoroloji uyardı! 9 kuvvetinde geliyor

Meteoroloji uyardı! 9 kuvvetinde geliyor

İlginizi Çekebilir

NATO'nun Türkiye açıklaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme!

NATO'nun Türkiye açıklaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme!

'Türkiye Afrin'e operasyon düzenlerse ABD ile ilişkiler kalıcı olarak bozulur'

'Türkiye Afrin'e operasyon düzenlerse ABD ile ilişkiler kalıcı olarak bozulur'

Times: Türkiye'ye Orta Doğu'da başarıyı müttefikleriyle güven tazelemesi getirir

Times: Türkiye'ye Orta Doğu'da başarıyı müttefikleriyle güven tazelemesi getirir

Son dakika! Suriye'den ABD'ye çok sert tepki

Son dakika! Suriye'den ABD'ye çok sert tepki

Rusya'dan son dakika açıklama: Türkiye'nin bir an önce tamamlamasını umuyoruz

Rusya'dan son dakika açıklama: Türkiye'nin bir an önce tamamlamasını umuyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
NYT'dan Türkiye için kritik Afrin operasyonu analizi!

NYT'dan Türkiye için kritik Afrin operasyonu analizi!

Son dakika! İsrail'den kritik Kudüs açıklaması

Son dakika! İsrail'den kritik Kudüs açıklaması

Türk-Alman diyaloğu yeniden başlıyor

Türk-Alman diyaloğu yeniden başlıyor

Afrin operasyonu ne zaman yapılacak? Sınırda son gelişmeler

Afrin operasyonu ne zaman yapılacak? Sınırda son gelişmeler

İngiltere'de 'yalnızlıktan sorumlu' bir bakanlık kuruldu

İngiltere'de 'yalnızlıktan sorumlu' bir bakanlık kuruldu

BM Genel Sekreteri Guterres: Suriye halkı kendi sorunlarını kendi çözse daha iyi olurdu

BM Genel Sekreteri Guterres: Suriye halkı kendi sorunlarını kendi çözse daha iyi olurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.