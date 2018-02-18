Festivalde silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Rusya’ya bağlı Dağıstan’ın Kizlyar kentinde geleneksel bahar festivali Maslenitsa kutlamalarının yapıldığı kiliseden dönen bir gruba kimliği belirsiz bir kişinin ateş açtığı, ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı belirtildi. Saldırganın ise güvenlik görevlilerince öldürüldüğü bildirildi.
Rus basınına olayla ilgili bilgi veren güvenlik güçlerinden bir kaynak, “Olay Kizlyar’da meydana geldi. Ön belirlemelere göre 4 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Saldırgan öldürüldü” diye konuştu.
YAŞAMINI YİTİRENLER SİVİL, YARALILARDAN 2'Sİ POLİS
Yaşamını yitirenlerin sivil olduğunu söyleyen yetkili, kilisede yapılan ayin sonrasında kimliği bilinmeyen bir kişinin üzerlerine av tüfeğiyle ateş açtığını belirtti. Yaralananlardan 2'sinin ise güvenlik görevlileri olduğu aktarıldı.
Yetkili, yaralıların arasında 2 kişinin, biri polis, diğeri Rosgvardiya mensubu olmak üzere güvenlik görevlisi olduğunu belirtti.
SALDIRGANIN RADİKAL ÖRGÜT BAĞLANTISI YOK
Yetkili ayrıca ateş açan kişinin sabıka kaydının bulunmadığını, ayrıca herhangi bir radikal örgütle bağlantısı olmadığının saptandığını kaydetti.
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