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Fethullah Gülen'in takası için flaş öneri

DÜNYA HABERLERİ  | 10.05.2018 11:13 | Son Güncelleme

New York Hıristiyan Kilisesi rahiplerinden William Devlin’in The Christian Post’un internet sayfasında yayımlanan makalesinde, kamuoyuna Brunson ile Fethullah Gülen’in takas edilmesi önerisinde bulunuldu.

Fethullah Gülen'in takası için flaş öneri

Terör örgütü PKK ve FETÖ adına suç işlediği iddiasıyla İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan ABD’li rahip Andrew Craig Brunson’un davasını takip eden New York Hıristiyan Kilisesi rahiplerinden William Devlin, kaleme aldığı makale ile ABD kamuoyuna çarpıcı bir öneride bulundu.

BRUNSON'A KARŞILIK FETHULLAH GÜLEN

Washington merkezli faaliyet gösteren, Dünya Evanjelizm Birliği üyesi Evanjelik Hıristiyan haber portalı, “The Christian Post”un internet sitesinde 7 Mayıs Pazartesi günü “ABD Hükümeti Pastör Andrew Brunson’a karşılık Fetullah Gülen’i iade etmeli” başlığıyla yayımlanan makalede Devlin, Andrew Craig Brunson’a haksız ithamlarda bulunulduğunu iddia etti. Söz konusu makalede özetle; Rahip Andrew Brunson’un Türk Hükümeti tarafından, ABD Pensilvanya’da ikamet etmekte olan ve “şüpheli figür” Fetullah Gülen ile işbirliği yaptığı gerekçesiyle suçlandığı, Gülen Hareketinin ABD tarafından terörist örgüt olarak kabul edilen PKK ve onun Suriye’deki uzantısı YPG ile bağlantılı olduğu vurgulandı.

26 EYALETTE 140 OKUL İŞLETİYOR

Marksist ideolojiye sahip bu iki örgütün Gülen Hareketi ile birlikte adam kaçırma, cinayet ve uyuşturucu kaçakçılığı suçlarına bulaştığını aktaran William Devlin, olayın ilginç yanının ise Gülen Hareketi’nin ABD’deki 26 farklı eyalette 140 charter okul işletebilmesi olduğunu söyledi. ABD medyasınca Gülen Hareketi, İslam ideolojisi ve charter okullarının araştırılmasında tüm bunların sahte bir bayrak faaliyeti olduğu sonucuna vardığını hatırlatan Devlin, kamuoyunun ABD Hükümetine “Niçin bir terörist ve uluslararası suçluya sığınak sağlamanın yanında ona ait charter okullarına 800 milyon dolar civarında kaynak sağlanıyor?” sorusunu sorması gerektiğini vurguladı.

GÜLEN PKK VE YPG İLE BAĞLANTILI

Devlin, ABD Hükümetinin Gülen’i er ya da geç Türkiye’ye iade etmesinin uygun olacağını belirterek, “Rahip Brunson’un Fetullah Gülen, Gülen Hareketi ve PKK/YPG ile bağlantılı olduğuna ilişkin bütün iddialar gerçek dışıdır. Bu durumda çözüm, ABD Hükümetinin Rahip Brunson’un ivedilikle serbest bırakılması karşılığında Gülen’i Türkiye’ye iade etmesidir” ifadelerini kullandı. ABD Hükümetlerinin geçmişte de buna benzer suçlu iadeleri gerçekleştirdiğini hatırlatan Devlin, Türkiye’nin iadesini talep ettiği bir teröristi ABD’de tutmanın bir anlamının olmadığını, Amerikan basınının ve ABD Kongre üyelerinin dikkatini bu noktaya çekmek istediğini aktardı.

TRUMP İSTEYİNCE ERDOĞAN "SİZDEKİ PAPAZI VERİN" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmede Türkiye'de Kasım ayından bu yana FETÖ'den tutuklu olan Papaz Andrew Brunson’ın serbest bırakılmasını istemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Trump'ın bu isteğine "Papazı verin, diyorlar. Bir papaz da sizde var bize verin biz de onu size verelim." şeklinde karşılık vermişti. (Haber7)

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Burada bizim tutumumuz yanlış. Hem diyoruz ki sizin yargı gibi bizimki de bağımsız. Karışmayız. Sonra diyoruz ki siz verin biz de verelim. Hani yargı bağımsızdı. Bağımsız yargımız Alman casusunu, tam da Başbakanımız, Merkel'le görüşürken serbest bırakıyor. Bizi komik durumlara düşürmeyin...
İade edilmesini istiyorsak ,idam falan söylemlerinden kaçmalıyız,biz idam dedikçe onlar geri adım atıyor hukuk çerçevesinde cezalandırılacaktır diye algı yapmak lazım versinler bir alalım sonra bakılır icabına...
Al papazı, ver papazı
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