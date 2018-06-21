HABER

Fetiş seks partisi değil, haftasonu eğlencesi

DÜNYA HABERLERİ  | 21.06.2018 16:18 | Son Güncelleme

ABD'nin Louisiana Eyaleti'nde bir grup insanın ilginç eğlence anlayışı şu sıralar internet aleminde büyük ilgi görüyor.

Fetiş seks partisi değil, haftasonu eğlencesi

Kendilerini 'midilli sever' olarak tanımlayan bir grup kadın ve erkek yılda iki kez bir araya gelerek ilginç kostümler giyip 'atçılık' oynuyor.

Yılda iki kez bu etkinliğe tüm haftasonlarını ayıran gruptakilerin bir kısmı at kostümleri giyiyor, bir kısmı ise seyis kostümleriyle etkinliğe katılıyor.

PAY-PONY-PLAY-FETISH-FESTIVAL (4)

DERİ KIYAFETLER, KAMÇILAR, AT KULAKLARI

Eyer takan, kamçı taşıyan, at kulakları takan, deri kıyafetler giyen bu ilginç kalabalık hafta sonu boyunca engelli koşudan, at arabası yarışına kadar bir çok ilginç yarışma yapıyorlar.

PAY-PONY-PLAY-FETISH-FESTIVAL (2)

FETİŞ SEKS KULÜBÜNE BENZİYOR

Uzaktan fetiş seks klubüne benzeyen 'Midilliler Delta'da' adını verdikleri klüptekiler kendilerini hafta için 'vergi veren düz vatandaş' hafta sonları ise 'birbirlerini eyerlemeyi seven' insanlar olarak tanımlıyorlar.

Katılımcılardan Joey Warhouse "Midilli oyunlarının çok rekabetçi olduğunu, orijinal at oyunlarına sadık kalmaya çalıştıklarını" söylüyor.

Warhouse "Kıyafetlerinin gerçek at ekipmanlarından hazırlandığını, bunların çok pahalı olmasına rağmen etkinliklerde birbirlerine kıyafetlerini göstermekten çok zevk aldıklarını" söylüyor.

PAY-PONY-PLAY-FETISH-FESTIVAL (3)

"BAZEN ÇİFTE ATIYORUM"

Bir diğer katılımcı Pony Whinn ise "Midilli oyunlarındayken kendimi çok özgür ve vahşi hissediyorum diyor ve ekliyor "jokeyime zor anlar yaşatıyorum. Bazen at arabasına çifte atıyorum. Bu yüzden bize itaat etmek zorunda kalıyorlar," dedi.

"Bu gizli kişiliği açığa çıkarmakla alakalı," dedi.

PARTNERBebek göründüBebek göründü
Almanya Başbakanı Merkel'den İran uyarısıAlmanya Başbakanı Merkel'den İran uyarısı
Avrupa'da terör saldırıları bir yılda yüzde 45 arttıAvrupa'da terör saldırıları bir yılda yüzde 45 arttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fetiş seks haftasonu Midilli Eyer at ata binmek jokey Seyis kamçı

En Çok Okunan Haberler

Bodrum'da silahlı çatışma: Ölenler arasında ses sanatçısı da var

Bodrum'da silahlı çatışma: Ölenler arasında ses sanatçısı da var

24 Haziran seçimi uyarısı! Çok ağır cezaları var

24 Haziran seçimi uyarısı! Çok ağır cezaları var

Türker İnanoğlu korkuttu! Bodrum'da talihsiz kaza

Türker İnanoğlu korkuttu! Bodrum'da talihsiz kaza

Beline kadar yırtmaç! Herkes ona baktı

Beline kadar yırtmaç! Herkes ona baktı

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Leyla'nın amcasına kan donduran telefon! Güvenlik güçleri harekete geçti

Leyla'nın amcasına kan donduran telefon! Güvenlik güçleri harekete geçti

İlginizi Çekebilir

İskoçya'da şok olay! Evlendikten hemen sonra başkasına aşık olan karısına...

İskoçya'da şok olay! Evlendikten hemen sonra başkasına aşık olan karısına...

Seks bağımlısıydı! Şimdi terapi için kasaba kasaba geziyor!

Seks bağımlısıydı! Şimdi terapi için kasaba kasaba geziyor!

ABD BM İnsan Hakları Konseyi'nden ayrıldı

ABD BM İnsan Hakları Konseyi'nden ayrıldı

George Soros'tan ABD ve AB'ye Erdoğan uyarısı: Varlığını her devlette hissettiriyor

George Soros'tan ABD ve AB'ye Erdoğan uyarısı: Varlığını her devlette hissettiriyor

Böylesi görülmedi! Fareler yaklaşık 9 milyon TL'yi yedi!

Böylesi görülmedi! Fareler yaklaşık 9 milyon TL'yi yedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İran'dan flaş hamle! Savaş gemileri körfeze ilerliyor!

İran'dan flaş hamle! Savaş gemileri körfeze ilerliyor!

Avrupa'da terör saldırıları bir yılda yüzde 45 arttı

Avrupa'da terör saldırıları bir yılda yüzde 45 arttı

Din adamından şok hareket! Bebeği herkesin önünde tokatladı!

Din adamından şok hareket! Bebeği herkesin önünde tokatladı!

Güney Kore'de köpeklerin eti için öldürülmesi konusunda emsal karar

Güney Kore'de köpeklerin eti için öldürülmesi konusunda emsal karar

İstiklal Marşı okuduğu sırada ayağa kalkmayan iki öğrenci gözaltına alındı

İstiklal Marşı okuduğu sırada ayağa kalkmayan iki öğrenci gözaltına alındı

ABD'de bir grup din adamı ve yargıç: Trump karakterden yoksun, otelinin içki ruhsatı iptal edilmeli

ABD'de bir grup din adamı ve yargıç: Trump karakterden yoksun, otelinin içki ruhsatı iptal edilmeli

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.