Fetiş seks partisi değil, haftasonu eğlencesi

Kendilerini 'midilli sever' olarak tanımlayan bir grup kadın ve erkek yılda iki kez bir araya gelerek ilginç kostümler giyip 'atçılık' oynuyor.
Yılda iki kez bu etkinliğe tüm haftasonlarını ayıran gruptakilerin bir kısmı at kostümleri giyiyor, bir kısmı ise seyis kostümleriyle etkinliğe katılıyor.
DERİ KIYAFETLER, KAMÇILAR, AT KULAKLARI
Eyer takan, kamçı taşıyan, at kulakları takan, deri kıyafetler giyen bu ilginç kalabalık hafta sonu boyunca engelli koşudan, at arabası yarışına kadar bir çok ilginç yarışma yapıyorlar.
FETİŞ SEKS KULÜBÜNE BENZİYOR
Uzaktan fetiş seks klubüne benzeyen 'Midilliler Delta'da' adını verdikleri klüptekiler kendilerini hafta için 'vergi veren düz vatandaş' hafta sonları ise 'birbirlerini eyerlemeyi seven' insanlar olarak tanımlıyorlar.
Katılımcılardan Joey Warhouse "Midilli oyunlarının çok rekabetçi olduğunu, orijinal at oyunlarına sadık kalmaya çalıştıklarını" söylüyor.
Warhouse "Kıyafetlerinin gerçek at ekipmanlarından hazırlandığını, bunların çok pahalı olmasına rağmen etkinliklerde birbirlerine kıyafetlerini göstermekten çok zevk aldıklarını" söylüyor.
"BAZEN ÇİFTE ATIYORUM"
Bir diğer katılımcı Pony Whinn ise "Midilli oyunlarındayken kendimi çok özgür ve vahşi hissediyorum diyor ve ekliyor "jokeyime zor anlar yaşatıyorum. Bazen at arabasına çifte atıyorum. Bu yüzden bize itaat etmek zorunda kalıyorlar," dedi.
"Bu gizli kişiliği açığa çıkarmakla alakalı," dedi.
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