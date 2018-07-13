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FETÖ elebaşı Gülen iade mi ediliyor? ABD'den önemli açıklama

DÜNYA HABERLERİ  | 13.07.2018 18:24 | Son Güncelleme

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in iadesini görüşmek üzere Ankara'ya gelen Amerikalı ekiple gerçekleşen görüşmeden sonra, "Adli ve hukuki meselelerde önemli görüşmeler yapıldı. Her iki tarafta ilerleme kaydetmeyi beklemektedir" açıklaması yapıldı.

FETÖ elebaşı Gülen iade mi ediliyor? ABD'den önemli açıklama

Türkiye ve ABD, 15 Temmuz darbe girişiminin emrini veren FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in iadesini görüşüyor.

Ankara'ya gelen Amerikalı heyetle bugün kritik bir buluşma gerçekleştirildi.

"HER İKİ TARAF DA İLERLEME KAYDETMEYİ BEKLEMEKTEDİR"

Akşam saatlerinde yapılan açıklamada, "Adli ve hukuki meselelerde önemli görüşmeler yapıldı. Her iki tarafta ilerleme kaydetmeyi beklemektedir" denildi.

Ankara, 15 Temmuz'dan hemen sonra binlerce belgeyi Washington'a göndermiş ve FETÖ elebaşının iadesini talep etmişti.

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