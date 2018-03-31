FETÖ Operasyonu Türkiye ile Kosova’nın Arasını Açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın düzenlediği bir operasyonla altı FETÖ şüphelisinin Kosova Cumhuriyeti’nden Türkiye’ye getirilmesinin ardından, Kosova Başbakanı Ramuş Haradinaj’ın içişleri bakanı ve istihbarat şefini görevden almasına tepki gösterdi.
İstanbul Pendik’te düzenlenen toplantıda konuşan Erdoğan, Başbakan Haradinaj’ın Türkiye’ye darbe yapanları korumak istediğini söyledi.Cumhurbaşkanı, “Milli İstihbarat Teşkilatımız, Kosova'da yaptığı operasyonla bunların (FETÖ) Balkanlardaki en üst düzey yöneticilerini paketledi. Ama üzüntüm var. Kosova'nın Başbakanı tuttu, istihbaratın başındaki kişiyle içişleri bakanını görevden aldı. Şimdi soruyorum, ey Kosova'nın Başbakanı, kimin talimatıyla sen böyle bir adım attın? Ne zamandan beri Türkiye Cumhuriyeti'ne darbe yapmaya gayret edenleri korumaya başladın. O Kosova'yı ikinci sırada tanıyan bir ülkeyiz biz. Kosovalı kardeşlerim bunun da hesabını verdirecektir sana. Uzaktan kumandalı siyaset yapılmaz. Kirli ittifaklarla dize getirilemeyecek bir ülke olduğumuzu defalarca ispatladık” dedi.
6 FETÖ şüphelisi Perşembe günü Türkiye’ye getirildi
Türkiye Cumhurbaşkanı ile Kosova Başbakanı’nı karşı karşıya getiren istihbarat operasyonu Perşembe günü gerçekleştirildi. Milli İstihbarat Teşkilatı'in yetkilileri, FETÖ şüphelisi oldukları iddia edilen altı kişiyi özel bir uçakla Kosova'dan Türkiye’ye getirdi.
Tümü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan şüpheliler Kahraman Demirez, Yusuf Karabina, Cihan Özkan, Osman Karakaya, Hasan Hüseyin Günakan ve Mustafa Erdem’in İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ndeki sorguları devam ediyor.
Kosova Başbakanı: “Bilgilendirilmedim”
Olayın açığa çıkmasının ardından Kosova Başbakanı Ramuş Haradinaj, aynı gün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün Kosova İstihbarat Servisi tarafından gerçekleştirilen operasyonda altı Türk vatandaşı sınır dışı edildi. Başbakan olarak bu operasyonla ilgili bilgilendirilmedim. Bu yüzden yasal ve anayasal yetkilerime uygun olarak hareket edeceğim” dedi.
Haradinaj, İçişleri Bakanı Flamur Sefaj ve istihbarat servisi başkanı Driton Gaşi’ni görevlerinden aldı.
Kosova Başbakanı dün de gözaltına alınan şüphelilerin yakınlarıyla bir araya geldi. Priştine’de başbakanlık binasının yakınlarında toplu bir şekilde bekleyen yakınların yanına giden Haradinaj, onlara güvenliklerinin sağlanacağı yönünde güvence verdi.
Fetullah Gülen cemaatinin Kosova’da birçok okulu bulunuyor. Gülen hareketi okulları Gülistan Eğitim Kurumları ve Atmosfer Eğitim ve Kültür Vakfı şemsiyesi altında faaliyet gösteren okullar, Priştine, Prizren, Yakova ve Liplan şehirlerinde bulunuyor.
Kosova’da gözaltına alındıktan sonra İstanbul’a getirilen Mustafa Erdem’in bu okulların en üst düzey yetkilisi olduğu iddia ediliyor.
Türkiye ile Kosova arasındaki ekonomik ilişkiler
2008 yılında bağımsızlığına kavuşan Kosova’ya 6,2 milyar dolar tutarında kalkınma yardımında bulunan Türkiye, Almanya ve İsviçre’nin ardından 373 milyon Euro ile Kosova’da en büyük yatırımı bulunan ülke.
Türk müteahhitlik sektörünün bu ülkedeki üstlendiği projeler ise 1,5 milyar Euro’yu aşıyor.
İki ülke arasındaki dış ticaret hacmi ise 300 milyon dolar seviyesinde. Yaklaşık 290 milyon dolar tutarında mal satan Türkiye, Kosova’nın Makedonya’dan sonra en fazla ithalat yaptığı ülke.
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