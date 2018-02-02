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Fidel Castro'nun oğlu Fidel Castro Diaz Balart intihar etti!

DÜNYA HABERLERİ | 02.02.2018 08:24 | Son Güncelleme

Son dakika habere göre, Küba devriminin lideri Fidel Castro'nun oğlu Fidel Castro Diaz Balart'un intihar ettiği belirtildi.

Küba'nın eski devlet başkanı Fidel Castro'nun büyük oğlu Fidel Castro Diaz-Balart (68) hayatına son verdi.

Küba'nın resmi gazetesinde yer alan habere göre Castro'nun son aylarda derin depresyon tedavisi gördüğü belirtildi. Ölüm şekline ilişkin açıklama yapılmazken, cenazesine ilişkin açıklamaların ailesi tarafından yapılacağı kaydedildi.

Küba'nın eski Devlet Başkanı Fidel Castro ise Kasım 2016'da 90 yaşında ölmüştü.

FIDEL CASTRO DIAZ-BALART KİMDİR?

Fidel Castro Díaz-Balart, 1974’te Moskova Devlet Üniversitesi’nin nükleer fizik bölümünden mezun oldu, Sovyetler Birliği’nin önde gelen eğitim kurumlarından Kurçatov Atom Enerjisi Enstitüsü’nde doktora yapan Castro, eğitimini tamamladıktan sonra Küba’ya döndü. Bilim adamı Küba hükümetinin bilimsel işlerden sorumlu danışmanlığını yaptı.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Aklına ABD yi getiren bir tek benmiyim...
KESİN İNTİHARDIR ZATEN!
isiklar icinde uyusun
neden acaba
:(
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