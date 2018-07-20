HABER

'Fiilen OHAL’ Teklifi Adalet Komisyonu’ndan Geçti

20.07.2018 23:53 | Son Güncelleme

Türkiye’de muhalefet cephesinin fiilen “olağanüstü hal (OHAL)” uygulamasını üç yıl süreyle devam ettireceği gerekçesiyle eleştirdiği terörle mücadele gerekçeli yasa teklifi bugün (Cuma) TBMM Adalet Komisyonu’nda AKP’nin oylarıyla kabul edildi

'Fiilen OHAL’ Teklifi Adalet Komisyonu’ndan Geçti

Türkiye’de muhalefet cephesinin fiilen “olağanüstü hal (OHAL)” uygulamasını üç yıl süreyle devam ettireceği gerekçesiyle eleştirdiği terörle mücadele gerekçeli yasa teklifi bugün (Cuma) TBMM Adalet Komisyonu’nda AKP’nin oylarıyla kabul edildi.

AKP’nin 16 Temmuz’da TBMM Başkanlığı’na sunduğu “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, dün ve bugün Adalet Komisyonu’nda görüşüldü.

Komisyonda, valiliklere “sıkıyönetim” anlayışındaki geniş yetkiler, darbe girişiminden bugüne OHAL kapsamındaki yapıldığı üzere mahkeme kararı olmaksızın kamudan ihraçlar yapılması gibi hükümler muhalefetten tepki gördü. Ancak MHP’nin destek verdiği teklif, AKP’li Adalet Komisyonu Başkanı Hakkı Köylü’nün her türlü muhalefet önerisi için “Genel Kurul aşamasında değerlendirilir” yaklaşımıyla hızlı şekilde görüşüldü. Komisyonda, AKP’nin verdiği önergeyle 25 maddelik teklife 1 madde ilave edilmesi sonucunda teklif 26 madde şeklinde kabul edildi.

AKP, yasa teklifini gelecek hafta başında TBMM Genel Kurulu’nda yasalaştırmayı hedeflediği için siyasi partilere muhalefet şerhleri içinse yarın akşam saat 20.00’ye kadar kısıtlı süre tanındı. Teklif, yasalaştığında 19 Temmuz 2018 tarihi itibariyle 2 yıllık uygulamanın ardından yeniden uzatılmayan OHAL kapsamındaki düzenlemeler en az 3 yıl süreyle daha yasal hale getirilecek görünüyor.

CHP: “Anayasa Mahkemesi anayasaya aykırılık gerekçesiyle iptalden kaçınamaz”

Yasa teklifiyle ilgili görüşmelerde söz alan TBMM Anayasa Komisyonu ve Adalet Komisyonu üyesi CHP’li milletvekilleri ortak basın toplantısı düzenledi.

CHP İstanbul Milletvekili ve anayasa alanında uzman Prof.Dr.İbrahim Kaboğlu, “Bu yasa eğer bu haliyle yürürlüğe girer ise 3 yıl daha olağanüstü halin uzaması esasen belki de düne kadar uygulanan olağanüstü hal dönemini aratacak tehlikeleri beraberinde getirecektir. Anayasaya aykırı bir yasayla olağanüstü hal 3 yıl daha uzatılmış olacaktır. Tabii ki buna karşı tek seçenek Anayasa Mahkemesi’ne gidiştir” dedi.

Kaboğlu, “Anayasa Mahkemesi son iki yıldır OHAL ile ilgili düzenlemeleri OHAL kapsamında diye usül yönünden görüşmeden reddetmişti. Anayasa Mahkemesi, beklediğiniz üzere bir anayasaya aykırılık kararı verebilir mi?” sorumuzu da yanıtladı. Kaboğlu, “Artık Anayasa Mahkemesi önünde böyle bir yetki bakımından engel bulunmamakta. Çünkü bu bir yasa olarak yürürlüğe girecek. O nedenle Anayasa Mahkemesi, 'Ben yetkisizim, bunu ele alamam' diyemeyecektir. İçerik olarak da anayasaya açık bir biçimde çok yönlü aykırılıklar içermektedir. Bu bakımdan Anayasa Mahkemesi’nin bunu iptalden tümüyle kaçınamayacağını söyleyebilirim. Fakat asıl olan bu işi Anayasa Mahkemesi’ne bırakmadan, yasama konusunda esas yetkili organ olan TBMM’de bunun tartışılmasıdır. Yoksa bazı partili milletvekilleri tarafından açıkça yürütme tarafından hazırlandığı belli olan bir metni, hiç tartışmadan, sadece el kaldırarak onaya tabi tutmaları gerçekten esef verici bir durumdur” yanıtını verdi.

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre de, “OHAL tabiri caizse kaza geçirip de yeni yürümeye başlayan birinin kullandığı bir baston olarak görülebilir. Biz dedik ki Türkiye’nin bu bastona ihtiyacı yok. O baston gitti 19 Temmuz itibarıyle ama onun yerine bir protez takılıyor Türkiye’ye. Artık 3 ayda bir OHAL görüşmelerinde gündeme gelen konular dahi 3 yıllık bir süreyle gündeme gelmeyecek. Çünkü tüm ihraçlar aynen devam edecek. Bundan böyle valiler kuvvetli belirti ibaresi gibi muğlak ifadelerle istedikleri, diledikleri kişilerin il sınırları içerisine girmesini yasaklayabilecekler” diye konuştu.

Bakan Gül’e göre özgürlük-güvenlik dengesi sağlandı

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise, dünkü Komisyon görüşmelerine yasa teklifi üzerine Cumhurbaşkanlığı’nın görüşlerini aktardı. TBMM’nin 27. Dönemi’nde artık “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”ne geçiş yapıldığına işaret eden Gül, bu nedenle “hükümet yasa tasarısı” değil “milletvekilleri yasa teklifi” ile kanunlar hazırlanacağını kaydetti.

Bu noktada; “yasa teklifi” meselesinde CHP ve HDP’li milletvekilleri ise, gündemdeki OHAL’in fiilen devamını öngören teklifte görüldüğü üzere arka planda hükümetin hazırladığı metinlerin TBMM’ye milletvekilleri imzasıyla sunulacağını belirterek, bunun vekilleri içeriğini bilmeksizin sadece imzacı hale getirdiğini savundu.

Bakan Gül ise, muhalefet cephesinden eleştirilere karşı yasa teklifini savunarak, OHAL sonlandırılsa da terörle mücadele edilmesi gerektiğini ifade etti. Ancak OHAL nedeniyle özgürlüklerden vazgeçilmediğini iddia eden Gül, şu görüşlerini komisyon üyeleriyle paylaştı:

“Bu sistemdeki ilk adımı atıyoruz. Bu dönemde bütçe dışında artık hükümet tasarıları olmayacak. İki yıl önce tarihimizin en önemli ihanetlerinden birini yaşadık. Bu işgal girişimi 15 Temmuz gecesi kahramanlıkla durdurulmuştur. Elbette OHAL istisnai ancak meşrudur. Tüm bu düzenlemelere uygun şekilde anayasaya uygun şekilde bu süreç yönetilmiştir. Bu adeta devlet için meşru müdafaa hali olmuştur. OHAL’in etkileri asgari düzeyde tutulmuştur. Bu süreçte 32 Kanun Hükmünde Kararname (KHK) yayınlanmış, Meclisin onayına sunularak onay alınmıştır. OHAL sürecinde hükümetimizin hukuktan vazgeçmemesi adına OHAL Komisyonu önemlidir. OHAL ilanı keyfekeder bir tercih değil bir zaruretti. OHAL, devleti saran kanserli hücreleri temizlemek için düşünülmüş bir çareydi. Bu süreçte ne özgürlükler güvenliğe ne güvenlik özgürlüğe feda edilmemiştir. Bugün önemli bir gün önemli bir başlangıçtır. OHAL kararı verdiğimiz ilk gün amacımızın bugüne ulaşmak olduğunu belirtmiştik. OHAL’in sonlanması terörle mücadeleden vazgeçtiğimiz anlamına gelmez. Terörün kanlı kirli yöntemleriyle devletin istikbalini biçimlendirmeye çalışanlar asla başarıya ulaşamayacaktır. Türkiye yüzleştiği tüm meydan okumalara cevap verecek güçtedir. Terörle mücadele hukuk düzeni ve evrensel ilkelerle devam edecektir. Bunlar bizim için olmazsa olmazlarımızdır.”

PARTNERYolda görürseniz şaşırmayın! İstanbul'da yeni dönem başlıyorYolda görürseniz şaşırmayın! İstanbul'da yeni dönem başlıyor
HRW: ‘OHAL Sadece İsim Olarak Kalktı’HRW: ‘OHAL Sadece İsim Olarak Kalktı’
Filistinli keskin nişancılar bir İsrail askerini öldürdüFilistinli keskin nişancılar bir İsrail askerini öldürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

İstanbul'da 18 yaşındaki kıza güpegündüz taciz: Dondum kaldım

İstanbul'da 18 yaşındaki kıza güpegündüz taciz: Dondum kaldım

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

Bedelli askerlere yapacaklarını anlatan uzun dönem askerler sosyal medyada gündem oldu

Bedelli askerlere yapacaklarını anlatan uzun dönem askerler sosyal medyada gündem oldu

MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş bedelli askerlik açıklaması: 28 güne ne gerek var?

MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş bedelli askerlik açıklaması: 28 güne ne gerek var?

İsrail ordusu duyurdu: Gazze'ye savaş uçakları ile saldırı başladı

İsrail ordusu duyurdu: Gazze'ye savaş uçakları ile saldırı başladı

İlginizi Çekebilir

ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...

ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...

Halep'in kontrolü Türkiye'ye geçecek iddiası!

Halep'in kontrolü Türkiye'ye geçecek iddiası!

Trump'ın eski baş stratejistinden Erdoğan yorumu: Dünyanın en tehlikeli adamı

Trump'ın eski baş stratejistinden Erdoğan yorumu: Dünyanın en tehlikeli adamı

Dövme bağımlısı adam cinsel organını ameliyatla aldırdı! Nedeni ise çok ilginç

Dövme bağımlısı adam cinsel organını ameliyatla aldırdı! Nedeni ise çok ilginç

Hindistan'da korkunç olay! 11 yaşındaki çocuğa 17 kişi tarafından haftalarca tecavüz edildi

Hindistan'da korkunç olay! 11 yaşındaki çocuğa 17 kişi tarafından haftalarca tecavüz edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD Başkanı Donald Trump'la ilgili bomba iddia! Porno yıldızı Daniels'a...

ABD Başkanı Donald Trump'la ilgili bomba iddia! Porno yıldızı Daniels'a...

Filistinli keskin nişancılar bir İsrail askerini öldürdü

Filistinli keskin nişancılar bir İsrail askerini öldürdü

İsrail ordusu duyurdu: Gazze'ye savaş uçakları ile saldırı başladı

İsrail ordusu duyurdu: Gazze'ye savaş uçakları ile saldırı başladı

Sınır ihlali yapan 4 Türk vatandaşı Yunanistan'da gözaltına alındı

Sınır ihlali yapan 4 Türk vatandaşı Yunanistan'da gözaltına alındı

Almanya'da otobüste bıçaklı saldırı: 14 yaralı

Almanya'da otobüste bıçaklı saldırı: 14 yaralı

Artık metroda kebap ve dürüm yemek yasak

Artık metroda kebap ve dürüm yemek yasak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.