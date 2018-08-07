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Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'den polislere uyarı: En ufak hatanızda sizi öldüreceğim!

DÜNYA HABERLERİ  | 07.08.2018 21:43 | Son Güncelleme

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, suça bulaşan polisleri ölümle tehdit etti. Polislerin ailelerine de çağrıda bulunan Duterte, "Bu polisler ölürse insan hakları diye bize kızmayın. Çünkü ben uyarımı yaptım." dedi.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'den polislere uyarı: En ufak hatanızda sizi öldüreceğim!

Duterte, Başkanlık Sarayı'nda, çeşitli suçlara karıştığı iddia edilen 102 polisle yaptığı görüşmede, tekrar hata yapmaları durumunda öldürme talimatı vereceğini söyledi.

"EN UFAK HATANIZDA SİZİ ÖLDÜRECEĞİM"

Bazı suçlara adı karışan polislerin dosyalarını tek tek inceleyeceğini kaydeden Duterte, "Eğer böyle devam ederseniz, sizi gerçekten öldüreceğim. Bundan sonra sizi özel olarak izleyecek bir ekip olacak. En ufak hatanızda öldürülmeniz için talimat vereceğim." ifadelerini kullandı.

AİLELERİNİ DE UYARDI

Polislerin ailelerine de çağrıda bulunan Duterte, "Bu polisler ölürse insan hakları diye bize kızmayın. Çünkü ben uyarımı yaptım." dedi.

Polislerin, yolsuzluk, tecavüz, uyuşturucu ticareti gibi suçlarla itham edildiği belirtiliyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Filipinler Rodrigo Duterte polis ölüm tehdidi

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
türkiyedeki FETÖCÜ hain polis subay kaynıyo aynısınıda hainFETÖNÜN yapının devşirmelerinede yapacan bizinkiler besliyor cezaevinde ne faydası varsa
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