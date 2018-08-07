Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'den polislere uyarı: En ufak hatanızda sizi öldüreceğim!

Duterte, Başkanlık Sarayı'nda, çeşitli suçlara karıştığı iddia edilen 102 polisle yaptığı görüşmede, tekrar hata yapmaları durumunda öldürme talimatı vereceğini söyledi.
Bazı suçlara adı karışan polislerin dosyalarını tek tek inceleyeceğini kaydeden Duterte, "Eğer böyle devam ederseniz, sizi gerçekten öldüreceğim. Bundan sonra sizi özel olarak izleyecek bir ekip olacak. En ufak hatanızda öldürülmeniz için talimat vereceğim." ifadelerini kullandı.
Polislerin ailelerine de çağrıda bulunan Duterte, "Bu polisler ölürse insan hakları diye bize kızmayın. Çünkü ben uyarımı yaptım." dedi.
Polislerin, yolsuzluk, tecavüz, uyuşturucu ticareti gibi suçlarla itham edildiği belirtiliyor. (AA)
İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!
Muharrem İnce, dolar'ın nasıl düşeceğini açıkladı: Kılıçdaroğlu'nu düşürerek
Kılıçdaroğlu'nun 'ikizine' yeni görev! İşte Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili'nin yeni görevi!
Şanlıurfa'da simit satan çocuğu halk otobüsünde kemerle dövdü! Sosyal medyada büyük tepki!
Sinirli motosikletli seyir halindeki aracı tekmeledi! Sonrası korkunç...
İstanbul Esenyurt'ta babası tarafından dövülen çocuk beyin kanaması geçirdi! Hastane raporundaki kan donduran detay!
ABD ile görüşecek heyet yola çıktı! İlk görüşme yarın
CHP'de kurultay krizini derinleştirecek açıklama
Bin 800 yıllık yönetim merkezi tarihe ışık tutuyor
Birtney Spears'tan nefes kesen direk dans şovu
Son dakika! AK Parti'nin yarısı yenileniyor
İşte bu yılın en çok satan telefonları... Peki hangi marka telefon ne kadar ilgi görüyor?
WhatsApp grup aramaları özelliği ile güncellendi!
Okuyucu Yorumları 1 yorum