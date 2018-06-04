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Filipinler Devlet Başkanı'na 'öpücük' tepkisi

04.06.2018 14:54 | Son Güncelleme

Filipinler Devlet Başkanı Duterte’nin Güney Kore’deki bir etkinlikte sahneye çağırdığı iki kadından kendisini öpmelerini istemesi tepkilere neden oldu.

Filipinler Devlet Başkanı'na 'öpücük' tepkisi

Kadınlardan birini dudağından öpen Duterte maçolukla suçlandı.Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin Güney Kore ziyareti sırasında katıldığı bir etkinlikte sergilediği davranış tartışmalara neden oldu. Etkinlikte çoğunluğu Filipinlilerden oluşan kalabalığa seslenen Duterte kitap armağan etmek üzere sahneye davet ettiği iki kadından karşılığında öpücük istedi. Duterte, "Bu kitabın bedeli bir öpücük. Bir öpücüğe hazır mısın?" sorusunu yöneltti. Ardından Duterte, kadınlardan birini yanağından, diğerini ise dudağından öptü. Sosyal medyada hızla yayılan video görüntülerinde Duterte'nin kadını öpmeden önce, "Bekar mısın? Değilsen o zaman erkek arkadaşına bunun sadece bir şaka olduğunu söyleyebilirsin" dediği duyuluyor.

Etkinliğin düzenlendiği salondaki birçok kişi bu tavrı gülümseyerek ya da alkışlayarak karşıladı. Etkinliğe katılan Güney Koreli bir kadın, Duterte'nin öpücük talebini, "Kötü bulmadım. Etkinliğe gelenleri eğlendirmek içindi" şeklinde yorumladı.

Maço suçlaması

Sosyal medyada ise Duterte'nin davranışı kullanıcılar tarafından "iğrenç maço tavır" ya da "berbat" şeklinde nitelendirildi.

Filipinler'de de Duterte'nin davranışı sert eleştiriler aldı. Filipinli muhalif politikacılardan Gary Alejano, "Gerçek bir erkek kadınları istismar etmesinden değil, onların haklarına ve bir birey olarak onlara saygı göstermesiyle tanınır" dedi. Eski savcı Florin Hilbay ise olayın "kadın düşmanlığını normalleştirdiği" eleştirisinde bulundu.

Filipinler'deki kadın hakları örgütü Gabriela da Devlet Başkanı Duterte'nin davranışını sert bir dille eleştirdi. Örgüt Duterte'nin ülkenin sorunlarını gizlemek amacıyla böylesine olaylara imza attığını savundu. Örgüt, "Sürekli tekrarladığı maço tavırları popülaritesinin düştüğü gerçeğini gizlemek için" ifadesini kullandı.

Duterte cinsiyetçi açıklamalar yaptığı gerekçesiyle daha önce de eleştirilmişti. Devlet Başkanı Filipinli askerlere komünist isyancı kadınları vajinalarını hedef alarak vurmaları çağrısında bulunmuştu. Duterte uluslararası alanda uyuşturucu çetelerine karşı başlattığı mücadele ile de tanınıyor.

dpa,HT,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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