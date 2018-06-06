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Filipinler liderinden şoke eden öpücük açıklaması, İkimizin de hoşuna gitti

DÜNYA HABERLERİ  | 06.06.2018 11:22 | Son Güncelleme

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'den öpücük skandalının ardından ilk açıklama geldi. Duterte kedini 'öpücük ikimizin de hoşuna gitmişti diyerek savundu.

Duterte, Güney Kore ziyareti sırasında yanına çağırdığı Filipinli bir kadını 'ısrar ederek' dudaktan öpmesi sonucu özellikle kadın hakları örgütlerinden gelen eleştirilere yanıt verdi. "İkimizin de hoşuna gitti" diyen Duterte 'kadınların yeterince imza toplaması halinde istifa edeceğini' söyledi.

Uyuşturucu ile mücadele operayonlarında yargısız infaz emirleri vermekle suçlanan ve birçok konuda küfürlü açıklamaları tepkiyle karşılanan Duterte, son olarak Güney Kore'nin başkenti Seul'de ülke dışında çalışan Filipinli işçilerle bir araya geldiği bir etkinlikte sahneye çağırdığı bir kadını 'ısrar ederek' dudaktan öpmesi sonrası kendisine yönelik 'kadın düşmanı' suçlamalarına yanıt verdi.

73 yaşındaki Filipinli lider Bea Kim adlı kadını sahneye çağırmış ve hediye ettiği kitap karşılığında kadını dudaklarından öpmüştü.
Oldukça heyecanlanan kadının tereddüt ettiği ve Duterte'ye evli olduğunu söylediği kameralara yansısa da Duterte'nin ısrarları sonucu Filipinli liderle öpüşmeyi kabul etmişti.

Bu sırada izleyici topluluğu coşkulu şekilde tezahürat etmişti.

'BU BİR EĞLENCE ENDÜSTRİSİ İŞİ'

Güney Kore'den dönüşünde başkent Manila'da basın toplantısında konuşan Duterte ise eylemini savunarak "İkimizin de hoşuna gitti. Bu bir eğlence endüstrisi işi. Herkesin hoşuna gitti" dedi.

'BURADAKİ TÜM KADINLAR BENİM İSTİFAM İÇİN DİLEKÇE İMZALARSA, İSİTFA EDERİM'

"Eğer kötü niyet olsaydı bunu halkın önünde yapmazdım" diye konuşan Duterte daha da ileri giderek kadınlardan yeterince şikayet gelirse görevinden istifa edeceğini de belirtti.
Duterte " Eğer buradaki tüm kadınlar benim istifam için dilekçe imzalarsa, istifa edeceğim" ifadelerini kullandı.

'SORUN BENİ TANIMAMANIZ'

Devlet Başkanı olmadan önce uzun yıllar Davao kentinin belediye başkanı olan Duterte "Belediye başkanlığı günlerimdeki kampanyalarında oradaki tüm kadınları dudaktan öptüm. Sorun, beni tanımamanız" diye konuştu.

'BU BENİM TARZIM'

Duterte sözlerini "Bu benim tarzım. Siz de kendi tarzınızı bulun. Basit bir öpücükten zarar gelmez. Ortalığı velveleye veriyorsunuz. Onlar sadece kıskanıyor" diye sürdürdü.

Kadın hakları örgütleri ve muhalif milletvekilleri olayın ardında Duterte'yi otoritesini kötüye kullamakla ve kadın düşmanı olmakla suçlamıştı.

Filipinler medyasına konuşan Bea Kim, Duterte'nin davranışında 'kötü niyet' olmadığını söylese de Duterte'nin muhalifleri kadının baskı altına alındığını savunmuştu.

Duterte'nin eski eşi ile şu andaki eşinden 2 kızı bulunuyor.

Davranışının 'doğal' olduğunu savunan Duterte olay nedeniyle kızlarından çekindiğini ise şu sözlerle ifade etti: "Siz kadınlar, onlara (kızlarıma) bunun doğal bir şey olduğunu anlatmam konusunda yardım etseniz iyi olur."

Komünist kadın isyancıların 'vajinalarından vurulmasını' isteyen Filipinler lideri Duterte'ye kınama

Duterte geçmişte de kadınlar hakkında cinsiyetçi ve aşağılayıcı ifadeler kullanmıştı.

Şubat ayında askerlere yaptığı bir konuşmada komünist kadın isyancıların 'vajinalarından vurmalarını' isteyen Duterte, bu ay başında da 'yabancı kadınları sahip oldukları acayip koku' nedeniyle sevmediğini ancak 'güzel kokulu Filipinli kadınlara' sadık olduğunu söylemişti.

Duterte'nin en tartışma yaratan açıklamalarından biri de 2016'da seçim kampanyası sırasında, 1989'da Davao'daki rehin alma olayında öldürülen Avustralyalı misyoner Jacqueline Hamill'e karşı yapılan toplu tecavüz eylemine 'katılamamaktan pişman olduğunu' söylemesiydi.

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