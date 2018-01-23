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Filipinlerin en aktif yanardağı için "güçlü patlama" uyarısı (2)

DÜNYA HABERLERİ | 23.01.2018 17:51 | Son Güncelleme 8 saat önce

(Tahliye edilenlere ilişkin yeni bilgilerle güncellendi)

Deniz Kılınç / İstanbul, 23 Ocak (DHA) - Filipinler'in en aktif yanardağında Pazartesi günü meydana gelen patlama sonrası gri kül parçaları görülürken yetkililerin, "yakında daha büyük bir patlamanın olabileceği" uyarısı sonrasında 56 bin kişi tahliye merkezlerine sevkedildi.

Filipinler'in en aktif yanardağı olan Mayon Yanardağı'nda Pazartesi günü yaşanan patlama sonrasında akan lav ve kayaçlar, bölge genelinde paniğe neden olurken, yetkilileri uyarı yapmaya zorladı. Filipinler Sismoloji ve Volkanoloji Enstitüsü yetkilisi Renato Solidum patlama sonrası en yükseği beş olan uyarı düzeyinin dörde yükseltildiğini ve saatler veya günler içinde daha büyük bir patlamanın gerçekleşebileceğine dikkat çekti.

Turistler ve yerel halka "yanardağdan uzak durun" uyarısı yapan Soldium, "Eğer patlama dikey olarak gerçekleşirse, volkanik akıntılar ve yoğun volkanik akımlar her yöne dağılarak akabilir" dedi.

Mayon Yanardağı çevresindeki tehlike bölgesi sekiz kilometreye çıkarılırken, Sivil Savunma Bürosu Bölge Müdürü Claudio Yucot, tahliye merkezlerine 30 binden fazla kül maskesi, beş bin çuval pirinç ve çeşitli ilaç malzemelerinin gönderildiğini söyledi.

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