Filipinlerin en büyük yanardağı patladı

Deniz Kılınç / İstanbul, 17 Ocak (DHA) - Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü'nün Pazartesi günü Albay bölgesindeki Mayon yanardağının lav püskürtmeye başlamasıyla"tehlikeli bir patlama" olabileceği uyarısını yapmasının ardından yanardağ bugün patladı.Volkanik akıntıların yaklaşık iki kilometrelik bir alana yayılmasıyla çevrede yaşayan binlerce insan bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.