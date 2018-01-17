HABER

Filipinlerin en büyük yanardağı patladı

DÜNYA HABERLERİ | 17.01.2018 11:51 | Son Güncelleme 1 saat önce

Deniz Kılınç / İstanbul, 17 Ocak (DHA) - Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü'nün Pazartesi günü Albay bölgesindeki Mayon yanardağının lav püskürtmeye başlamasıyla"tehlikeli bir patlama" olabileceği uyarısını yapmasının ardından yanardağ bugün patladı.Volkanik akıntıların yaklaşık iki kilometrelik bir alana yayılmasıyla çevrede yaşayan binlerce insan bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ufak Tefek Cinayetler'e Oya ve Serhan'ın traş sahnesi damga vurdu!

Ufak Tefek Cinayetler'e Oya ve Serhan'ın traş sahnesi damga vurdu!

Horozcular Erdoğan'a isyan etti

Horozcular Erdoğan'a isyan etti

‘Sevgili olalım mı’ lafını duydu dehşet saçtı!

‘Sevgili olalım mı’ lafını duydu dehşet saçtı!

İşte Kerimcan Durmaz'ın merak edilen ailesi

İşte Kerimcan Durmaz'ın merak edilen ailesi

Kayıp Ecem’in sırrı defineci Süleyman’da

Kayıp Ecem’in sırrı defineci Süleyman’da

Meteoroloji uyardı! 9 kuvvetinde geliyor

Meteoroloji uyardı! 9 kuvvetinde geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
NYT'dan Türkiye için kritik Afrin operasyonu analizi!

NYT'dan Türkiye için kritik Afrin operasyonu analizi!

Son dakika! İsrail'den kritik Kudüs açıklaması

Son dakika! İsrail'den kritik Kudüs açıklaması

Türk-Alman diyaloğu yeniden başlıyor

Türk-Alman diyaloğu yeniden başlıyor

Afrin operasyonu ne zaman yapılacak? Sınırda son gelişmeler

Afrin operasyonu ne zaman yapılacak? Sınırda son gelişmeler

İngiltere'de 'yalnızlıktan sorumlu' bir bakanlık kuruldu

İngiltere'de 'yalnızlıktan sorumlu' bir bakanlık kuruldu

BM Genel Sekreteri Guterres: Suriye halkı kendi sorunlarını kendi çözse daha iyi olurdu

BM Genel Sekreteri Guterres: Suriye halkı kendi sorunlarını kendi çözse daha iyi olurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.