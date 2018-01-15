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Filipinlerin en hareketli yanardağı aktifleşti

DÜNYA HABERLERİ | 15.01.2018 10:12 | Son Güncelleme 3 saat önce

Filipinlerin en hareketli yanardağı aktifleşti

Filipinlerin en hareketli yanardağı, yeniden aktifleşerek lav püskürtmeye başladı.

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, Albay bölgesinde bulunan Mayon yanardağının lav püskürtmeye başlamasıyla, birkaç hafta içinde yanardağda "tehlikeli bir patlama" olabileceği uyarısı yaptı.

Enstitünün yöneticisi Renato Solidum, yanardağda meydana gelen buhar patlamalarının Cumartesi gününden bu yana sürdüğünü ve patlamalar nedeniyle çevre köylerin külle kaplandığını söyledi.

Solidum ayrıca, yanardağın kraterinde katılaşmış lav bulunma olasılığının olduğunu ve yakın bir zamanda yanardağın patlayabileceğine dikkat çekti.

Ülkenin acil durum mücadele kuruluşunun yetkilileri de, yanardağın Cumartesi günü kül püskürtmeye başlamasından bu yana yaklaşık bin ailenin Mayon'dan güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladılar.

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Anahtar Kelimeler:
Filipinler yanardağ

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