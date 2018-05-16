HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Filistin Avrupa’daki 4 Büyükelçisini Geri Çağırdı

16.05.2018 18:07 | Son Güncelleme

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Romanya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Avusturya büyükelçilerinin istişarelerde bulunmak üzere geri çağrıldığı kaydedildi

Filistin Avrupa’daki 4 Büyükelçisini Geri Çağırdı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Amerika’nın Kudüs’te büyükelçilik açmasına destek veren 4 Avrupa ülkesindeki büyükelçilerini geri çağırdı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Romanya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Avusturya büyükelçilerinin istişarelerde bulunmak üzere geri çağrıldığı kaydedildi.

Avrupa Birliği Amerika’nın Kudüs’te büyükelçilik açmasına karşı çıkarken söz konusu 4 ülke buna destek veriyor.

Lübnan ve İran’dan açıklamalar, Tahran’da protesto

Lübnan’da ise eski Baş Müftü Müslümanlar’a Filistinliler’i desteklemeleri için cihat çağrısında bulundu.

Lübnan eski müftüsü olan Muhammed Rashid Kabbani, İsrail’in tanınmasının kabul edilemez olduğunu da kaydetti.

Filistinlilerin öldürülmesini kınayan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de Filistinliler’in kendi toprakları için savaştığını belirtti.

Ruhani, İran’ın her zaman Filistinliler’in haklarını destekleyeceğini de kaydetti.

Yüzlerce kişi de eski Amerika büyükelçilik binası önünde Amerika’yı protesto etti ve İsrail ile Amerika bayraklarını yaktı.

Amerika’dan sonra Guatemala

Bu arada Amerika’dan sonra Guatemala da Kudüs’te yeni büyükelçilik binası açtı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Guatemala’nın 70 yıl önce de Amerika’dan sonra İsrail’i tanıyan ikinci ülke olduğunu hatırlattı.

Paraguay da ayrıca Kudüs’te büyükelçilik açacak.

PARTNER3 tonluk kazma makinesi ile yuvarlandı! Onu fark ettiklerinde... 3 tonluk kazma makinesi ile yuvarlandı! Onu fark ettiklerinde...
Türkiye ile İsrail arasındaki diplomatik kriz tırmanıyorTürkiye ile İsrail arasındaki diplomatik kriz tırmanıyor
'Demirtaş’ın Tutukluluğu AKP’ye Desteği Arttırmıyor''Demirtaş’ın Tutukluluğu AKP’ye Desteği Arttırmıyor'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

CHP'de sıcak gelişmeler! Kemal Kılıçdaroğlu yerini Kani Beko'ya veriyor

CHP'de sıcak gelişmeler! Kemal Kılıçdaroğlu yerini Kani Beko'ya veriyor

Son dakika: Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybetti

Son dakika: Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybetti

Son dakika: Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'ya uyuşturucu davasında hapis şoku!

Son dakika: Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'ya uyuşturucu davasında hapis şoku!

BM'de büyük skandal! Toplantıyı terk etti

BM'de büyük skandal! Toplantıyı terk etti

Dünya bu iddiayı konuşuyor! 'Erdoğan'a suikast için Türkiye'ye geldiler'

Dünya bu iddiayı konuşuyor! 'Erdoğan'a suikast için Türkiye'ye geldiler'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hakan Atilla davasının sonucu ne?

Hakan Atilla davasının sonucu ne?

ABD'de kritik atama onaylandı

ABD'de kritik atama onaylandı

İsrail'den Türkiye'yi kızdıracak hamle! Kriz tırmanıyor

İsrail'den Türkiye'yi kızdıracak hamle! Kriz tırmanıyor

BM'de büyük skandal! Toplantıyı terk etti

BM'de büyük skandal! Toplantıyı terk etti

Putin emir verdi! Akdeniz'de savaş sesleri...

Putin emir verdi! Akdeniz'de savaş sesleri...

Polonya'da şoke eden olay! Çıplak halde kaçmak isterken camdan düştü

Polonya'da şoke eden olay! Çıplak halde kaçmak isterken camdan düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.