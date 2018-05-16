Filistin Avrupa’daki 4 Büyükelçisini Geri Çağırdı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Amerika’nın Kudüs’te büyükelçilik açmasına destek veren 4 Avrupa ülkesindeki büyükelçilerini geri çağırdı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Romanya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Avusturya büyükelçilerinin istişarelerde bulunmak üzere geri çağrıldığı kaydedildi.

Avrupa Birliği Amerika’nın Kudüs’te büyükelçilik açmasına karşı çıkarken söz konusu 4 ülke buna destek veriyor.

Lübnan ve İran’dan açıklamalar, Tahran’da protesto

Lübnan’da ise eski Baş Müftü Müslümanlar’a Filistinliler’i desteklemeleri için cihat çağrısında bulundu.

Lübnan eski müftüsü olan Muhammed Rashid Kabbani, İsrail’in tanınmasının kabul edilemez olduğunu da kaydetti.

Filistinlilerin öldürülmesini kınayan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de Filistinliler’in kendi toprakları için savaştığını belirtti.

Ruhani, İran’ın her zaman Filistinliler’in haklarını destekleyeceğini de kaydetti.

Yüzlerce kişi de eski Amerika büyükelçilik binası önünde Amerika’yı protesto etti ve İsrail ile Amerika bayraklarını yaktı.

Amerika’dan sonra Guatemala

Bu arada Amerika’dan sonra Guatemala da Kudüs’te yeni büyükelçilik binası açtı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Guatemala’nın 70 yıl önce de Amerika’dan sonra İsrail’i tanıyan ikinci ülke olduğunu hatırlattı.

Paraguay da ayrıca Kudüs’te büyükelçilik açacak.

