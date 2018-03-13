Filistin Başbakanı Hamdallah'ın konvoyunun girişi sırasında Gazze'de şiddetli patlama!

Reuters'e konuşan bir güvenlik kaynağı ve görgü tanıkları, Hamdallah'ın konvoyunun Gazze'ye girmesinden kısa süre sonra patlamanın yaşandığını ve 7 kişinin yaralandığını aktardı. Konvoydaki 3 aracın hasar gördüğü de belirtildi.
Patlamada Hamdallah'ın yara almadığı ve programını önceden planlandığı şekilde sürdürdüğü belirtildi.
ABBAS, KONVOYA YÖNELİK SALDIRI GİRİŞİMİNDEN HAMAS'I SORUMLU TUTTU
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise saldırıdan Gazze'yi yöneten Hamas'ı sorumlu tuttu.
Abbas'ın Hamdallah'ın konvoyunun 'korkakça hedef alındığını' söylediği açıklandı.
Hamdallah nadir Gazze ziyaretini uzun zamandır beklenen bir arıtma tesisinin açılışını yapmak için gerçekleştiriyordu.
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