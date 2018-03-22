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Filistin Başbakanı'na suikast girişiminin şüphelisi öldürüldü!

DÜNYA HABERLERİ  | 22.03.2018 15:19 | Son Güncelleme

Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah'ın konvoyuna saldıran 2 kişinin Gazze’de polisle girdikleri çatışmada öldürüldüğü açıklandı.

Filistin Başbakanı'na suikast girişiminin şüphelisi öldürüldü!

Gazze’de, Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah'ın konvoyuna saldıran 2 şüpheliyi gözaltına almaya çalışan polis ve şüpheliler arasında çatışma çıktı. Çatışma esnasında 2 polis memurunun hayatını kaybettiği bildirilirken, 2 saldırganın da öldürüldüğü aktarıldı.

Hamas’a bağlı Gazze İçişleri Bakanlığı, bugün arama emri çıkardığı ve başına 5 bin dolar ödül koyduğu Anas Abu Koussa’nın da çatışma esnasında öldürüldüğünü bildirdi. Gazze’de polisin düzenlediği operasyonda Anas Abu Koussa’nın dışında çatışma esnasında yaralanan Abdel Hadi Ashhab adlı şüphelinin de hastanede öldürüldüğü bildirildi. Bakanlık bölgede yeni kontrol noktalarının kurulduğunu ve güvenlik güçlerinin arttırıldığını açıkladı.

BOMBALI SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah'ın, 13 Mart’ta su arıtma tesisinin açılışına katılmak üzere geldiği Gazze’de konvoyuna bombalı saldırı düzenlenmiş, olayda 7 kişi yaralanmıştı. Saldırıdan sağ kurtulan Hamdallah, su tesisinin açılış konuşmasında yaptığı açıklamada, suikast girişimine maruz kaldığını belirterek, “Saldırı bizi caydıramayacak. Yine Gazze’ye geleceğiz” şeklinde konuşmuştu.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Hamdallah’ın konvoyuna yönelik saldırıdan Hamas’ı sorumlu tutmuş, Hamas ise Abbas’ın açıklamalarını kınamıştı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Gazze Rami Hamdallah

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