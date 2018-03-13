Filistin Başbakanı'nın konvoyuna bombalı saldırı

Filistin lideri Abbas, Hamdallah'ın yara almadığı saldırıdan Hamas'ı sorumlu tuttu. Hamas saldırıyı kınadı.Hamas kontrolündeki Gazze Şeridi'ne nadir ziyaretlerinden birini gerçekleştiren Filistin Başbakanı Rami Hamdallah'ın konvoyu bombalı saldırıya hedef oldu. Saldırı, konvoyun Gazze'ye girmek için Filistin Özerk Yönetimi'nin kontrol noktasından geçip birkaç yüz metre ilerlemesinin ardından yaşandı. Gazze'deki bir güvenlik kaynağı, patlama sırasında konvoya kimliği belirsiz kişilerce ateş de açıldığını söyledi.

Filistin istihbarat şefi Mecid Farac'ın da bulunduğu konvoydaki en az altı kişi yaralandı. Hamdallah ve Farac ise yara almadan kurtuldu. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı açıklandı.

Atık su arıtma tesisinin açılışı için Gazze'ye giden Hamdallah, bu etkinliğe katıldıktan sonra ziyaretini yarıda keserek Batı Şeria'ya döndü. Hamdallah, başbakanlık makamına vardıktan sonra yaptığı açıklamada, "Bu çok iyi planlanmış bir girişimdi. Yol kenarına yerleştirilen bomba yerin yaklaşık iki metre altındaydı" dedi.