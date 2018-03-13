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Filistin Başbakanının Konvoyunda Patlama

13.03.2018 16:19 | Son Güncelleme

Filistin Başbakanı Gazze’ye yaptığı ziyaret sırasında konvoyunda patlama meydana geldi. Rami Hamdallah’ın Fetih hareketi olayı Gazzeli militanların suikast girişimi olarak tanımladı

Filistin Başbakanının Konvoyunda Patlama

Filistin Başbakanı Gazze’ye yaptığı ziyaret sırasında konvoyunda patlama meydana geldi. Rami Hamdallah’ın Fetih hareketi olayı Gazzeli militanların suikast girişimi olarak tanımladı.

Patlama, uluslararası destek gören Batı Şeria’daki Filistin yönetimiyle Gazze şeridinde etkili Hamas arasındaki sorunlu uzlaşı sürecini daha da karmaşık hale getirdi.

Patlama, Filistin Başbakanı Rami Hamdallah’ı taşıyan konvoy Gazze’ye girdiği sırada meydana geldi. Hamdallah, patlama sonrası Gazze şeridindeki atık su tesisinin açılışını yaptı.

Saldırıyı üstlenen olmazken, Fetih hareketi yetkilileri Hamas’ı suçluyor.

Görgü tanıkları Gazze’deki kuzey-güney karayolunda Hamdallah’ın 20 araçtan oluşan konvoyu geçtiği sırada bir elektrik direğinin altına yerleştirilmiş bir bombanın patladığını anlattı.

İki koruma görevlisinin hafif yaralandığı patlamada, ikisi ciddi, toplam altı araç hasar gördü.

Patlamadan yara almadan kurtulan Rami Hamdallah, atık su tesisinin açılış töreninde kurdele kestikten hemen sonra bölgeden ayrıldı.

Hamas, patlamayı “birlik ve uzlaşı çabalarına zarar vermeye yönelik bir suç” sözleriyle kınadı ve acil soruşturma başlattığını duyurdu.

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