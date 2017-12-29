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Filistin bölgelerinde namaz sonrası Kudüs gösterisi

29.12.2017 21:13 | Son Güncelleme 3 saat önce

Filistin bölgelerinde Cuma Namazı sonrası Kudüs için düzenlenen protesto gösterilerinde çok sayıda kişi yaralandı.

Yaralıların bazılarının durumunun ciddi olduğu bildirildi.ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını açıklaması, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde Cuma Namazı sonrası düzenlenen gösterilerde bir kez daha protesto edildi.

Taşkınlıkların yaşandığı belirtilen gösterilere İsrail polisinin müdahale ettiği ve çıkan olaylarda çok sayıda Filistinli'nin yaralandığı bildirildi. Filistin Sağlık Bakanlığı, 2'sinin durumu ağır olmak üzere 20 Filistinli'nin kurşunla yaralandığını açıkladı. Çok sayıda kişinin de göz yaşartıcı bomba ile yaralandığı ifade edildi.

İsrail ordusu da Gazze Şeridi'nde sınır boyunca ve Batı Şeria'nın da bazı noktalarında düzenlenen gösterilerde taşkınlık yaşandığını, bazı göstericilerin lastik yaktığını ve askerlere taş attığını kaydetti. Ordunun açıklamasında Gazze sınırında lastik yakan dört kişinin hedef alınarak vurulduğu belirtildi.

Trump'ın Kudüs'ü 6 Aralık'ta başkent olarak tanımasının ardından radikal İslamcı Hamas'ın lideri İsmail Haniye Filistinlilere yeni İntifada (Filistin direnişi) çağrısında bulunmuştu. Bu çağrının ardından Filistinliler cuma günleri öğle namazı sonrası protesto gösterileri düzenliyor.

Filistin bölgelerinde üç haftadır düzenlenen gösterilerde ve İsrail'in hava saldırılarında 12 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

dpa/HS/JD

© Deutsche Welle Türkçe

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