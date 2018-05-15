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Filistin'de yaşanan katliamın soruşturulmasına ABD engeli

DÜNYA HABERLERİ  | 15.05.2018 03:27 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 58 Filistinli'nin şehit edilmesine ilişkin soruşturma talebi ABD tarafından engellendi. ABD, İsrail'in orantısız güç kullanımı sonucu Filistinlilerin şehit edilmesiyle ilgili soruşturmaları daha önce de iki kez reddetmişti.

Filistin'de yaşanan katliamın soruşturulmasına ABD engeli

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), Gazze sınırındaki protestolarda İsrail güvenlik güçlerinin gerçek mermi kullanması sonucu 58 Filistinli'nin şehit edilmesine ilişkin soruşturma talebi ABD'nin engeline takıldı.

BMGK'nin geçici üyelerinden Kuveyt, konseyden Gazze'deki şiddet olaylarından endişe ve üzüntü duyulduğunu belirten ve 50'yi aşkın Filistinli'nin şehit edilmesine dair soruşturma başlatılmasını talep eden bir açıklamanın kabul edilmesini istedi.

Diplomatlar, Gazze sınırındaki protestolarda İsrail güvenlik güçlerinin gerçek mermi kullanması sonucu 50'den fazla Filistinlinin şehit edilmesine ilişkin BMGK'nin "bağımsız ve şeffaf" soruşturma talebine ABD'nin karşı çıktığını söyledi.

İKİ KEZ REDDEDİLMİŞTİ

ABD, 30 Mart'tan bu yana devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamındaki barışçıl gösterilerde İsrail'in orantısız güç kullanımı sonucu çok sayıda Filistinlinin şehit edilmesiyle ilgili soruşturma taleplerini iki kez daha reddetmişti.

Öte yandan BMGK, Kuveyt'in talebi üzerine bugün toplanacak. BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov'un konseyi bilgilendirmesi bekleniyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
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