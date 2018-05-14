Filistin'den İsrail ve ABD'ye çok sert tepki: Halkımız vazgeçmeyecek

Gazze'de yaşananların ardından açıklama yapan Abbas, bu noktadan sonra ABD'nin arabuluculuğunu kabul etmeyeceklerini söyledi.
Abbas'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
Bu acil toplantıda bir araya geldik ve Filistin liderliğinin bu konuda bazı kararlar alması için bir araya geldik. Biz burada kararların ne şekilde uygulanacağını konuşmak için toplantı yaptık.
Halkımız mücadelesinden vazgeçmeyecek.
Ayrıntılar geliyor...
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