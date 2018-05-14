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Filistin'den İsrail ve ABD'ye çok sert tepki: Halkımız vazgeçmeyecek

DÜNYA HABERLERİ  | 14.05.2018 19:14 | Son Güncelleme

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas yaptığı açıklamada, "Bu noktadan sonra ABD'nin arabulucuğunu kabul edemeyiz. Halkımız barışçıl mücadelesinden vazgeçmeyecek" dedi.

Gazze'de yaşananların ardından açıklama yapan Abbas, bu noktadan sonra ABD'nin arabuluculuğunu kabul etmeyeceklerini söyledi.

Abbas'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Bu acil toplantıda bir araya geldik ve Filistin liderliğinin bu konuda bazı kararlar alması için bir araya geldik. Biz burada kararların ne şekilde uygulanacağını konuşmak için toplantı yaptık.
Halkımız mücadelesinden vazgeçmeyecek.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Fiistin ABD israil katliam Mahmud Abbas

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
Allah yardımcınız olsun sadece sözle size destek veriyoruz....
türk askeri afrinde teröristlerle çarpışırken ayağa kalkan dünya, israil taş atanlara kurşun sıkınca kulaklarını tıkıyor.
müalüman ülkeler yalnız bırakmış garipleri utanın eeeeyyyyyy müslümanlar bu dünyanın öbür tarafıda var
adam hala barış diyor .maaşını israil devletinden alıyor .üç beş slogan atıp kan ile beslenmeye devam ediyor .tüm filistinlileri gıyama kaldır ve silahlı cihada başla .
Allah müstehaklarını versin.
vanbilinnt van bilint
gerekirse bütün Filistin şehit olana dek mücadele sürmeli
@burak_kayol_1986 SENDE TÜRKİYEDE KARI KIZ KOVALA.... MÜSLÜĞMANIM DİYE GEÇİN ...
@burak_kayol_1986 Sadece bütün Filistin yetmez dünyadaki bütün müslümanlar şehit olana kadar sürse daha iyi
TBMM toplanıp, israil devletinin soykırım yaptığını ilan etmelidir.
mubarek ramazan hürmetine ALLAHIM Belalarını versin inşallah yerle yeksann olurlar inşallah.
zavallı müslümanlar, müslümanlar zavallı
toprağınızı ingilizlere verirken düşünecektiniz bu başınıza gelenleri
şeytan mı taşlıyorsunuz taş atarak israile meydan okuyamazsınız silahla olur bu işler dünya çağ atlarken silah uçak yaparken 7 yasındaki kız çocugu evlenebilir diye bunlarla uğraşarak olmaz cihad edeceksiniz yan gelip yatarak savaş yapılmaz
korkaklar bağırı çağırır cesur yürekliler çatışır son damla kanını kurutana dek yok lanetliyoruö barışçılmış bu devirde barış diye birşey yok çatışın bombalayın israilli abd ingli öldürün durmayın durdukça ölürsünüz
Müslüman ülkelerin büyükelçiliklerini Abdden çekmesi lazım diyoruz.Cezayir büyükelçisini Kudüse yolluyor Suudlar İsraille gizli işler çeviriyor.Türkiye her zaman ki gibi olaylar olurken kınıyor bağırıyor ama durulunca hem Abd hem İsraile dost ve müttefik diyor,ticari ilişkiler olduğu gibi devam ediyor olan Filistinliye oluyor...Kaddafinin bir konuşması var Abd'nin ortadoğudaki işleriyle ilgili sıra bize gelene kadar bekleyecek miyiz diye sitem ediyor...Hiç bir Müslüman ülke Abdye karşı harekete geçemiyor çünkü güçü yok ve Abdnin onların başlarına ne açacağını biliyor.Sadece birlik olmalı
Nato'nun ne işi var Libya'da ! Çark....Natooo Libyanın Libyalılara ait olduğunu tespit ve tescil için oraya girmelidir...Nerden baksan tutarsızlık nerden baksan ahmakça...Sonra dibindeki filistini de suriyeyi de ırakı da seni de hepimizi yerler nokta.
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