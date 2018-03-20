Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan ABD Büyükelçisi'ne ağır sözler

Abbas, Filistinli üst düzey yöneticilerin katıldığı toplantının açılışında konuştu. Konuşması sırasında, 'Yahudi yerleşim birimleri İsrail'in bir parçasıdır' şeklindeki açıklaması sebebiyle Friedman'a yönelik "ağır sözler" sarf eden Abbas, şu ifadeleri kullandı: "Yahudi yerleşim yerleri meşru...Birçok ABD'li yetkili bunu böyle kabul ediyor. Bunların başında da Tel Aviv'deki Büyükelçileri David Friedman geliyor. (Yahudi yerleşimciler) kendi topraklarında inşa ediyorlar diyor. İt oğlu it. Onlar topraklarında mı inşaat yapıyor? O yerleşimci, ailesi de yerleşimci. O, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi ondan ne bekleyebiliriz ki?" Friedman geçen ay yaptığı bir açıklamada, "Batı Şeria'daki yerleşim yerlerinin topluca boşaltılması İsrail'de iç savaş çıkmasına yol açabilir" diyerek, yerleşimcilerin buraları kendi toprakları olarak gördüklerini bu topraklara bağlı olduklarını ifade etmişti. HAMAS'A SUÇLAMA Abbas, Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah'ın konvoyuna düzenlenen saldırıya da değinerek, bu konuda Hamas'ı suçladı.

Filistin Devlet Başkanı, Gazze'ye yönelik "bazı mali ve hukuki kararlar" alacağını belirterek şunları söyledi: "Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah'ın konvoyuna Gazze Şeridi'nde düzenlenen saldırının arkasında Hamas var. Hamas tarafından yapılacak herhangi bir soruşturmayı veya verilecek bilgiyi kabul etmeyeceğiz." Arap vatanında bu tarz suikastları Hamas'ın icad ettiğini iddia eden Abbas, "Eğer suikast hedefine ulaşsaydı Filistin'de iç savaşa kapı aralamış olurdu." diye konuştu. Filistin uzlaşısı hakkında da konuşan Abbas, Hamas'ın Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen toplantılarda anlaşmaya varılan maddelere aykırı davrandığını belirtti. Gazze'deki yönetim konusunda ise Abbas, Hamas iktidarına işaret ederek, şu anki yönetimin egemenliğini ve kontrolü sürdürdüğünü, hükümetin Gazze'de bir yetkisi olmadığını ifade etti. Filistin Başbakanı Hamdallah, 13 Mart'ta Gazze'ye yaptığı ziyaret sırasında konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıdan yara almadan kurtulmuştu. Saldırıda 7 kişinin yaralandığı belirtilmişti.