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Filistin direnişinin sembolü Ahed Temimi serbest bırakıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 29.07.2018 09:36 | Son Güncelleme

Filistin direnişinin sembolü 'Cesur Kız' Ahed Temimi, 8 ayın ardından serbest bırakıldı.

Filistin direnişinin sembolü Ahed Temimi serbest bırakıldı

İsrail, yaklaşık 7 aydır askeri hapishanede tuttuğu Filistinli cesur kız Ahed et-Temimi ile annesini serbest bıraktı.

8 aylık hapis cezasının ardından serbest kalan Filistin direnişinin sembolü 'Cesur Kız' Ahed Temimi'yi cezaevi çıkışında ailesi ve destekçileri karşıladı.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin israil Ahed et-Temimi filistin direnişi

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