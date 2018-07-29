Filistin direnişinin sembolü Ahed Temimi serbest bırakıldı

İsrail, yaklaşık 7 aydır askeri hapishanede tuttuğu Filistinli cesur kız Ahed et-Temimi ile annesini serbest bıraktı.
8 aylık hapis cezasının ardından serbest kalan Filistin direnişinin sembolü 'Cesur Kız' Ahed Temimi'yi cezaevi çıkışında ailesi ve destekçileri karşıladı.
AA
Eski DYP Milletvekili Prof. Tevfik Ertüzün'ün oğlundan gündemi sarsacak Adnan Oktar çıkışı: Annemi kandırıp...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan profesyonel askerlik açıklaması
Bu iddia doğruysa çok vahim! 'Atıkları Türkiye'ye gönderiyorduk ve...'
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'den şeker fabrikalarıyla ilgili olay iddia!
Yunanistan'daki darbeciler yangın faciasından kurtarıldı iddiası!
Feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var
Şanlıurfa'da kafası kopmuş halde bulunan bebeğin annesinden korkunç itiraflar! Cinayeti bir bir anlattı!
Utanç verici fotoğraf! Boşanıyorlar...
Meral Akşener neden istifa etti? Çok konuşulacak iddia
Kanlı Ay tutulması başladı! Türkiye'de saat kaça kadar görülecek?
Okuyucu Yorumları 2 yorum