HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Filistin direnişinin simgesi: Fadi Abu Salah

DÜNYA HABERLERİ  | 16.05.2018 08:29 | Son Güncelleme

Filistin'de direnişin sembolü olan Fadi Abu Salah hayatını kaybetti. Simge fotoğrafı çeken Reuters foto muhabiri İbrahim Ebu Mustafa, 'Bu sabah bir tanıdığıma selam verdim, günün sonunda adamın cenazesindeydim' dedi.

Ağır silahlarla saldıran İsrailli askerlere karşı sapanını salladığı fotoğraflarla hafızalara kazınan 29 yaşındaki Fadi Ebu Salah, 2008 yılında İsrail’in gerçekleştirdiği hava saldırısında iki bacağını kaybetti.

Buna rağmen hayata sarılan ve çevresine moral kaynağı olup güç veren Fadi Ebu Salah, her gün eşi ve 4 çocuğuyla motosikletine atlayıp, Han Yunus kentinin doğusundaki İsrail sınırına gitti. Burada eylemciler için kurulan çadırları ziyaret edip, Filistin’in haklı davasını yılmadan anlattı.

FİLİSTİN MÜCADELESİNE SİMGE OLDU

Gazete Habertürk'ün haberine göre İsrail’in Filistinlilere uyguladığı tehcir politikası öncesi asıl beldesine dönmeyi hayal eden Salah, İsrail işgalini sonlandırmak için Filistin halkının direnişine destek olmayı sürdürdü. Salah, engeline rağmen önceki gün gerçekleşen ‘Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü’ne katıldı. Gösteri bölgesi bir anda savaş yerine döndü. Arkasında kara dumanlar yükselirken çorak toprağın ortasında kalan Ebu Salah, sembolik Filistin sapanını salladığı an fotoğraflandı. Ebu Salah, bu kare çekildikten kısa süre sonra keskin nişancı bir İsrail askeri tarafından öldürüldü. Onun adanmışlığı, Filistinlilerin mücadelesinin simgesi oldu.

O kareyi çeken ve Salah’la tanıştığını söyleyen Reuters foto muhabiri İbrahim Ebu Mustafa, bu acıklı portreyi şu sözlerle anlattı: “Bu sabah bir tanıdığıma selam verdim, günün sonunda adamın cenazesindeydim.”


PARTNERÜvey kızkardeşi skandalı patlattı! Babası utancından...Üvey kızkardeşi skandalı patlattı! Babası utancından...
Ünlü yazar Tom Wolfe hayatını kaybettiÜnlü yazar Tom Wolfe hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin Direniş Fadi Abu Salah

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçları için son anket

24 Haziran seçim sonuçları için son anket

Whatsapp bu sabah değişti! İşte WhatsApp uygulamasının son güncel hali

Whatsapp bu sabah değişti! İşte WhatsApp uygulamasının son güncel hali

Dün 18 kuruş zam gelmişti! Benzine ve motorine yeni zam gündemde

Dün 18 kuruş zam gelmişti! Benzine ve motorine yeni zam gündemde

Çocuklar Duymasın 41. bölüm fragmanı! Haluk ve Meltem'i yıkan haber!

Çocuklar Duymasın 41. bölüm fragmanı! Haluk ve Meltem'i yıkan haber!

Barış Atay gözaltına alındı

Barış Atay gözaltına alındı

Abdüllatif Şener’den Erdoğan’a sert sözler: Ben onu başbakan yaptım!

Abdüllatif Şener’den Erdoğan’a sert sözler: Ben onu başbakan yaptım!

Okuyucu Yorumları 4 yorum
Rabbim şehadetini kabul eylesin.
mekanın cennet olsun yiğit insan bir ülkesini böldürmemek için canını veren bu insanlara bakıyorum birde bizim ülkemizde olan pkk destekçisi ülkesini bölmek için hendekler kazanlara destek verenlere hatta onları kahraman ilan edenlere utanın be ar edin be yazıklar olsun size..
Kaynak Yeniçağ: İsrail ile anlaşmaların iptali önergesine AKP'den ret!
MASONLARIN TARİHİNDE GÜZEL BİR ŞEY YOK Kİ, İŞLERİ GÜÇLERİ DALAVERAYLA İŞ YAPMAK. AMA DÜNYA ONLARI ÇOK İYİ TANIYOR.
Diğer Haberler
İngiliz Daily Telegraph: Erdoğan'ı ağırlamak İngiltere'nin çıkarına

İngiliz Daily Telegraph: Erdoğan'ı ağırlamak İngiltere'nin çıkarına

Ünlü yazar Tom Wolfe hayatını kaybetti

Ünlü yazar Tom Wolfe hayatını kaybetti

Filistinli doktorun büyük dramı: Ölen kardeşine veda edip yaralılara koştu

Filistinli doktorun büyük dramı: Ölen kardeşine veda edip yaralılara koştu

Ivanka Trump'a tepki: Babasının küçük cadısı

Ivanka Trump'a tepki: Babasının küçük cadısı

İsveçli ve Norveçli aktivistler balıkçı tekneleriyle Gazze'ye gidiyor

İsveçli ve Norveçli aktivistler balıkçı tekneleriyle Gazze'ye gidiyor

Erdoğan Londra'da Musevi Cemaati üyelerini kabul etti

Erdoğan Londra'da Musevi Cemaati üyelerini kabul etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.