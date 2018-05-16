Filistin direnişinin simgesi: Fadi Abu Salah

Ağır silahlarla saldıran İsrailli askerlere karşı sapanını salladığı fotoğraflarla hafızalara kazınan 29 yaşındaki Fadi Ebu Salah, 2008 yılında İsrail’in gerçekleştirdiği hava saldırısında iki bacağını kaybetti.
Buna rağmen hayata sarılan ve çevresine moral kaynağı olup güç veren Fadi Ebu Salah, her gün eşi ve 4 çocuğuyla motosikletine atlayıp, Han Yunus kentinin doğusundaki İsrail sınırına gitti. Burada eylemciler için kurulan çadırları ziyaret edip, Filistin’in haklı davasını yılmadan anlattı.
FİLİSTİN MÜCADELESİNE SİMGE OLDU
Gazete Habertürk'ün haberine göre İsrail’in Filistinlilere uyguladığı tehcir politikası öncesi asıl beldesine dönmeyi hayal eden Salah, İsrail işgalini sonlandırmak için Filistin halkının direnişine destek olmayı sürdürdü. Salah, engeline rağmen önceki gün gerçekleşen ‘Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü’ne katıldı. Gösteri bölgesi bir anda savaş yerine döndü. Arkasında kara dumanlar yükselirken çorak toprağın ortasında kalan Ebu Salah, sembolik Filistin sapanını salladığı an fotoğraflandı. Ebu Salah, bu kare çekildikten kısa süre sonra keskin nişancı bir İsrail askeri tarafından öldürüldü. Onun adanmışlığı, Filistinlilerin mücadelesinin simgesi oldu.
O kareyi çeken ve Salah’la tanıştığını söyleyen Reuters foto muhabiri İbrahim Ebu Mustafa, bu acıklı portreyi şu sözlerle anlattı: “Bu sabah bir tanıdığıma selam verdim, günün sonunda adamın cenazesindeydim.”
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