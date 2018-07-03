Filistin Hükümet Sözcüsü Ebu Rudeyne: İsrail'in 'vergi' yasası savaş ilanıdır

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Hükümet Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Filistin hükümetinin tutuklu ve şehit ailelerine ayırdığı ödeneğe karşılık topladığı Filistin'in vergilerinde kesintiye gitmesini kınayarak, bu adımın "tehlikeli" olduğuna dikkati çekti.

'İZİN VERİLMEYECEK'

Ebu Rudeyne, "Filistin Devlet Başkanlığı bu kanunu Oslo'dan bu yana süregelen ilişkilerin temelini ihlal olarak görüyor. Bu kanunun yürürlüğe girmesi, Filistin'i bazı önemli kararlar almaya sevk edecektir. Çünkü bu mevzu, kimsenin dokunmasına veya ihlal edilmesine izin verilmeyecek kırmızı çizgilerdendir." ifadelerini kullandı.

İsrail parlamentosunda onaylanan yasanın Filistin'e karşı "savaş ilanı" anlamına geldiğini vurgulayan Ebu Rudeyne, şunları kaydetti:

"Filistin Devlet Başkanlığı gelecek toplantısında İsrail ile ilişkilerin seyrini değiştirecek tarihi bazı kararlar almayı görüşüyor. Çünkü bu adımı, İsrail'in Filistin halkının tarihini hedef alan bir saldırı olarak değerlendiriyoruz." Filistinlilerin vergilerinden Filistinli tutuklular ile şehit ailelerine ayrılan ödeneğin kesilmesini öngören tasarı İsrail parlamentosunda dün yapılan ikinci ve üçüncü oylamalarda 87 milletvekilinden "kabul", 15'inden "ret" oyu alarak yasalaşmıştı.