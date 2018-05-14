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Filistin hükümeti, Gazze'deki katliamla ilgili yazılı açıklama yaptı

DÜNYA HABERLERİ  | 14.05.2018 16:12 | Son Güncelleme

Gazze'de onlarca Filistinlinin İsrail keskin nişancıları tarafından şehit edildiği gösteriler boyunca sessizliğini koruyan Filistin Hükümeti, yazılı bir açıklama yaparak "İslam ve Arap ülkeleri yanımızda olsun" dedi.

Filistin Hükümeti, uluslararası topluma çağrıda bulunarak İsrail’in Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü “katliamı” durdurmasını istedi.

Filistin Hükümeti Sözcüsü Yusuf el-Mahmud tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Arap ve İslam hükümetleri ile dost ülkelere Gazze’de İsrail tarafından akıtılan kanı durdurmaları için her tür çabayı göstermeleri, İsrail işgal gücü ile mücadelesinde Filistin Yönetiminin yanında yer almaları çağrısında bulunuyoruz.” denildi.

"FİLİSTİN HALKINA KORUMA SAĞLAYIN"

Açıklamada, İsrail’in katliamlarının durdurulması için tüm dünyanın gecikmeksizin devreye girmesi ve Filistin halkına uluslararası toplum tarafından koruma sağlanması çağrısı yapıldı.

dalhga

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri kapsamlı gösteriler düzenliyor.

Sabah saatlerinden bu yana İsrail askerlerinin Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılanlara ateş açması sonucu 37 Filistinli şehit olmuş, bin 693 Filistinli de yaralanmıştı.

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Filistin israil Gazze katliam Büyükelçiliği ABD

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
İslam ve Arap ülkeleri yanınızda olsaydı, siz zaten bu durumlarda olmazdınız. Allah yardımcınız olsun ne diyelim. Münferit hareket edilecek devirde değiliz maalesef. Buradan kalkıp elimizi kolumuzu sallaya sallaya size yardıma gelemiyoruz. Olur da bir gün hükümetler öncülük eder ve savaş durumuna geçilirse yanınızda oluruz İnşallah. Müslümanla Kafirin savaşını göz göre göre izliyoruz. Bütün kafirler saldırıda iken biz izliyoruz. Bu ayıp bize yeter.
Mescitte poz veren Muharrem bey buyrun müslümanlığınızı görelim. İsraile var mı iki cümleniz.
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