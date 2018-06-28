Filistin'i ziyaret eden ilk Prens oldu

İsrail’de Kudüs ve Tel Aviv’de temaslarda bulunduktan sonra bugün Filistin’e geçen Prens William, burada Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi.
Filistinli mülteciler ve gençlerle bir araya gelmesi beklenen William’ın Filistin kültürü, müziği ve yemeği ile ilgili etkinliklere katılacağı açıklandı.
Öncesinde İsrail ve Ürdün’de temaslarda bulunan Prens, Filistin'i ziyaret eden ilk Kraliyet üyesi oldu.
Abbas, İsrail ile Filistin arasındaki barış sürecine değinerek, “Filistin tarafı, iki devletli çözüm çerçevesinde 1967 sınırlarında her iki tarafın da barış içinde beraber yaşayabilmesi için İsrail ile barış görüşmelerinden yanadır” dedi.
Prens ise “Ben de sizin gibi bölgede kalıcı bir barışın sağlanmasını ümit ediyorum” dedi.
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