Filistin Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne Başvurdu

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el Maliki, Uluslararası Ceza Mahkemesi savcılarından İsrail’in Filistin topraklarında insan hakları ihlallerinde bulunduğu gerekçesiyle soruşturma başlatmasını istedi.

Maliki, mevcut kanıtların görmezden gelinemeyeceğini kaydetti.

Maliki, Lahey’deki savcılara harekete geçmeleri için 2015 yılı Ocak ayında başlatılan ön soruşturmayı referans gösterdi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin savaş suçları, soykırım ve insanlığa karşı işlenmiş suçlara kendisine bu konuda yetki veren 123 ülkede dava dosyasına alma yetkisi bulunuyor.

İsrail mahkemenin yetkisini tanıyan 123 ülke arasında değil. Ancak Filistinliler mahkemenin yetkisini tanıyor. Bu nedenle İsrail’in Filistin topraklarındaki ihlal iddiaları hakkında soruşturma açılabilir.

İsrail, Filistin tarafının bu başvurusunu yasal olarak geçersiz olduğu gerekçesiyle reddetti. İsrail, mahkemenin yargı yetkisi olmadığını zira Filistin yönetiminin devlet olmadığını ve İsrail’in de uluslararası hukuka uyduğunu da belirtti.