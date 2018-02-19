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Filistin ve İsrail’den karşılıklı saldırı

19.02.2018 14:25 | Son Güncelleme

Cumartesi günü Gazze Şeridi sınırında gerçekleşen ve 4 İsrail askerinin yaralanmasıyla sonuçlanan patlama sonrası İsrail ordusu, "yeraltı altyapısı" olarak nitelediği bazı Filistin hedeflerini vurdu.

Filistin ve İsrail’den karşılıklı saldırı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden yapılan füze saldırısına sahil bölgesindeki bazı Filistin hedeflerini bombalayarak karşılık verdi.

İsrail ordusu tarafından pazartesi günü yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyinde Hamas'a ait olan "yeraltı altyapısını" vurduğu belirtildi. Açıklamada daha fazla ayrıntı verilmedi.

Filistin güvenlik makamları tarafından yapılan açıklamada ise Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğusundaki arazi bölgesine birden fazla atış yapıldığı belirtildi. Her iki tarafın açıklamalarına göre, karşılıklı bombardıman sonucunda hayatını kaybeden olmadı.

"Her şeyden Hamas sorumludur"

İsrail ordusuna mensup bir yetkili tarafından yapılan açıklamada, "Hamas terör örgütü, yer üstünde ve yeraltında, Gazze Şeridi'nde gerçekleşen her şeyden olduğu gibi bu olaydan ve sonuçlarından da sorumludur" denildi.

İsrail-Filistin arasındaki gerginlik haftasonu tırmanmıştı. Cumartesi günü İsrail, Gazze Şeridi sınırında gerçekleşen ve ikisi ağır dört İsrail askerinin yaralanmasıyla sonuçlanan patlamanın ardından, 18 Hamas hedefini vurmuş ve saldırılar sonucunda iki Filistinli genç hayatını kaybetmişti.

Söz konusu anlaşmazlık, 2014 yılından bu yana Hamas ile İsrail arasında sınırda gerçekleşen en büyük çatışma niteliğini taşıyor. Filistin-İsrail arasında gerginlik, Aralık ayında ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımlaması üzerine tırmanmıştı.

AFP,dpa/BÜ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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