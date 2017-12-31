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Filistin Washington Temsilcisini Geri Çağırdı

31.12.2017 22:15 | Son Güncelleme 2 saat önce

Filistin Dışişleri Bakanı Filistin’in Washington temsilcisinin Amerika ile ilişkilerin geleceğiyle ilgili değerlendirmelerde bulunmak üzere geçici olarak geri çağrıldığını açıkladı.

Filistin Dışişleri Bakanı Filistin'in Washington temsilcisinin Amerika ile ilişkilerin geleceğiyle ilgili değerlendirmelerde bulunmak üzere geçici olarak geri çağrıldığını açıkladı.

Söz konusu gelişme, Başkan Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından geldi. Trump'ın kararının ardından bölgeden şiddet görüntüleri geliyor.

Filistinliler Washington'un Ortadoğu barışı için arabulucu rolünü reddediyor.

Amerika yıllardır Ortadoğu barışı için arabuluculuk yapıyordu.

Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki Pazar günü yaptığı açıklamada, Amerika ile ile ilişkilerde Filistin liderliği tarafından alınması gereken kararların görüşüleceğini belirtti.

Bakan, görüşmelerin ardından temsilcinin normal görevine döneceğini de kaydetti.

Trump'ın kararının ardından Kudüs'ün kaderinin müzakereler yoluyla belirlenmesi gerektiği yönünde uluslararası alanda görüş birliği oluşmuştu.

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