Filistin yönetimi Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurdu

Filistin Kurtuluş Örgütü, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden İsrail'in işlediği savaş suçları ile insanlığa karşı işlediği suçlar hakkındaki cezai soruşturmanın hızlandırılmasını istiyor. Açıklamada, "İsrail'den hesap sorma ve Filistin halkını adalete kavuşturma zamanının geldiği" belirtiliyor. İsrail hükümeti, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün başvurusunun yakından izlendiğini duyurdu ve soruşturma talebinin geri çevrilmesini istedi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin üye ülkelerde işlenen suçlar hakkında kovuşturma açma yetkisi bulunuyor. İsrail'in üyesi olmamasına rağmen Filistin topraklarında işlediği suçlar da mahkemenin yetki alanına giriyor. Filistin 2014 yılında Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne üye olmuş, mahkeme 2015 yılında ön araştırma başlatmış ancak şimdiye kadar soruşturma açılmamıştı. 1998 yılında kurulan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin 123 üyesi bulunuyor. Şimdiye kadar soruşturma açılması için mahkemeye başvuranlar arasında Uganda ve Kongo hükümetleri de yer alıyor.

DW, epd, kna/AG, BÖ

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