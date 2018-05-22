HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Filistin yönetimi Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurdu

22.05.2018 14:14 | Son Güncelleme

Filistin yönetimi İsrail'in işlediği insanlık ve savaş suçlarını kovuşturması talebiyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurdu.

Filistin Özerk Yönetimi Dışişleri Bakanı Riad Malki, İsrail'in Filistin halkına işlediği suçları hakkında "acilen soruşturma" açılması için Lahey Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Dava dilekçesinin başsavcı Fatou Bom Bensouda'ya iletildiği bildirildi.

Filistin Dışişleri'nin açıklamasında ceza mahkemesine teslim edilen dosyanın, "İsrail'in Filistin halkına işlediği ve gelecekte işleyeceği bütün suçları kapsadığına" yer verildi. Filistin Kurtuluş Örgütü'nün suçlamaları arasında "Filistinlilerin hukukun ihlal edilerek öldürülmesi, topraklarına el konulması, evlerinin yıkılması, Filistinlilerin topraklarından sürülmesi, tutuklamalar ve işkence" bulunuyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden İsrail'in işlediği savaş suçları ile insanlığa karşı işlediği suçlar hakkındaki cezai soruşturmanın hızlandırılmasını istiyor. Açıklamada, "İsrail'den hesap sorma ve Filistin halkını adalete kavuşturma zamanının geldiği" belirtiliyor. İsrail hükümeti, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün başvurusunun yakından izlendiğini duyurdu ve soruşturma talebinin geri çevrilmesini istedi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin üye ülkelerde işlenen suçlar hakkında kovuşturma açma yetkisi bulunuyor. İsrail'in üyesi olmamasına rağmen Filistin topraklarında işlediği suçlar da mahkemenin yetki alanına giriyor. Filistin 2014 yılında Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne üye olmuş, mahkeme 2015 yılında ön araştırma başlatmış ancak şimdiye kadar soruşturma açılmamıştı. 1998 yılında kurulan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin 123 üyesi bulunuyor. Şimdiye kadar soruşturma açılması için mahkemeye başvuranlar arasında Uganda ve Kongo hükümetleri de yer alıyor.

DW, epd, kna/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERTIR’ın sileceğine dolandı: Şoför bile şaşırdıTIR’ın sileceğine dolandı: Şoför bile şaşırdı
Konuşma Engelli Hastalar İçin Beyin İmplantıKonuşma Engelli Hastalar İçin Beyin İmplantı
İsveç'te hükümet kararı ile evlere 'savaş uyarısı' broşürleri dağıtılıyorİsveç'te hükümet kararı ile evlere 'savaş uyarısı' broşürleri dağıtılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adil Gür'ün 24 Haziran seçim sonuçları tahminine tepki!

Adil Gür'ün 24 Haziran seçim sonuçları tahminine tepki!

Son dakika! Tunceli'de gri listede yer alan Fuat Fikri öldürüldü

Son dakika! Tunceli'de gri listede yer alan Fuat Fikri öldürüldü

Son dakika! Ünlü şarkıcı Gökhan Kırdar yoğun bakımda

Son dakika! Ünlü şarkıcı Gökhan Kırdar yoğun bakımda

Mehmet Akif Alakurt'un son halini görenler gözlerine inanamadı!

Mehmet Akif Alakurt'un son halini görenler gözlerine inanamadı!

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

AK Parti-MHP ittifakının sandalye sayısı HDP'nin oy oranına bağlı

AK Parti-MHP ittifakının sandalye sayısı HDP'nin oy oranına bağlı

İlginizi Çekebilir

Çin'den tepki çeken hamle! Bombardıman uçakları harekete geçti

Çin'den tepki çeken hamle! Bombardıman uçakları harekete geçti

Bir ülke daha Kudüs'e büyükelçiliğini taşıma kararı aldı

Bir ülke daha Kudüs'e büyükelçiliğini taşıma kararı aldı

Öğretmen rezaleti! Arabanın arkasında öğrenciyle ilişkiye girmiş!

Öğretmen rezaleti! Arabanın arkasında öğrenciyle ilişkiye girmiş!

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman nerede? 'Darbe girişiminde öldürüldü' iddiası

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman nerede? 'Darbe girişiminde öldürüldü' iddiası

İsrail'de skandal! Alarmlar çaldı, gerçek ortaya çıktı

İsrail'de skandal! Alarmlar çaldı, gerçek ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İsveç'te hükümet kararı ile evlere 'savaş uyarısı' broşürleri dağıtılıyor

İsveç'te hükümet kararı ile evlere 'savaş uyarısı' broşürleri dağıtılıyor

İsrail'in katliamına karşı Filistin'den hamle!

İsrail'in katliamına karşı Filistin'den hamle!

Vladimir Putin'in Angela Merkel'e verdiği çiçek Alman basınını kızdırdı

Vladimir Putin'in Angela Merkel'e verdiği çiçek Alman basınını kızdırdı

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'den Kuzey Kore'ye 'Libya' tehdidi

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'den Kuzey Kore'ye 'Libya' tehdidi

Yolcu uçağı Cidde'de burun üstü indi

Yolcu uçağı Cidde'de burun üstü indi

Trump'tan seçimlerin heman ardından Venezuela'ya yaptırım kararı

Trump'tan seçimlerin heman ardından Venezuela'ya yaptırım kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.