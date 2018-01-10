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Filistin'den çarpıcı iddia: ABD bu planın peşinde

DÜNYA HABERLERİ | 10.01.2018 03:53 | Son Güncelleme 2 saat önce

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Dışişleri ve Uluslararası İlişkiler Danışmanı Nebil Şas, "ABD'nin, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı devirme planları olduğuna dair sızan bilgiler var" dedi..

Filistin'den çarpıcı iddia: ABD bu planın peşinde

Şas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'nin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın görevden alınmasına yönelik planlar yaptığına dair istihbarat edindiklerini belirterek, "Arap tarafların " söz konusu planda dahli olmadığını ifade etti.

"ABD'NİN ARA BULUCULUK ROLÜ BİTMİŞTİR"

"ABD'nin bölgedeki ara buluculuk rolünün devamını kabul etmesi için Abbas'a baskı yaptığını" dile getiren Şas, "ABD'nin ara buluculuk rolü bitmiştir. Bundan geri dönüş yoktur." diye konuştu.

Abbas'ın Dışişleri ve Uluslararası İlişkiler Danışmanı Şas, ABD'nin Mahmud Abbas'ı devirme planlarına Arapların ya da Abbas'a yakın kişilerin de dahil olduğu yönündeki söylentilerin aslı olmadığını kaydederek, Filistin'in birliğini korumak için İsrail'e karşı mücadele verme çağrısında bulundu.

Filistin merkezli "Kudüs net" sitesinde yayınlanan haberde, Filistin güvenlik güçlerinin Abbas'ı devirmek için kendisine yakın isimlerle ABD arasında görüşmeler olduğunu ortaya çıkardığı aktarılmıştı.

(AA)

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ABD Filistin Mahmud Abbas Donald Trump

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