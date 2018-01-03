HABER

Filistin'den Trump'a: Kudüs satılık değildir

03.01.2018 12:11 | Son Güncelleme 55 dakika önce

Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'ın ofisi, 00 milyon dolarlık yardımı kesebileceğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump'a "Kudüs satılık değildir" diyerek yanıt verdi.

Getty Images

Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'ın ofisi, 300 milyon dolarlık yardımı kesebileceğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump'a "Kudüs satılık değildir" diyerek yanıt verdi.

Trump, Filistin yönetimini müzakere masasına gelmeye zorlamak için ABD'nin yaptığı yardımı kesebileceğini ifade etmişti.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Abbas'ın sözcüsü Nabil Ebu Rudeyna ise "Kudüs Filistin'in ebedi başkentidir ve dolarlarla ya da altınla satın alınamaz" dedi.

Kudüs niçin önemli ve tartışmalı bir şehir?Dünya basınında BM'nin Kudüs kararı: 'ABD, dünyanın değiştiğinin farkında değil'İslam İşbirliği Teşkilatı: Doğu Kudüs Filistin'in başkentidirABD Başkanı Donald Trump Aralık ayında yaptığı açıklamayla ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını açıklamış, Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği'nin de Kudüs'e taşınacağını açıklamıştı.

Trump bu adımın Orta Doğu barış sürecine tehdit teşkil etmektense müzakereleri ileri taşıyacağını savunmuştu.

ABD'nin kararına başta Türkiye olmak üzere çok sayıda ülkeden tepki gelmiş, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, ABD'nin Kudüs kararından dönmesi için yapılan çağrı ezici çoğunlukla kabul edilmişti.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Nikki Haley, BM Genel Kurulu oylamasında ABD aleyhine oy kullanan ülkelere yapılan yardımın kesilebileceğini ifade etmiş, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu açıklamaya "Demokrasi iradesini dolarlarınızla satın alamazsınız" demişti.

Pence ziyaretini iki kez ertelediABD Başkanı Trump Kudüs kararını açıkladıktan sonra, Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Orta Doğu'ya bir ziyaret gerçekleştireceğini de ifade etmişti. Ancak Pence, bu ziyaretini iki kez erteledi.

Ziyaretin ne zaman gerçekleşeceği konusunda Beyaz Saray'dan henüz bir açıklama yapılmış değil.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emeklinin zam oranları belli oldu

Memur ve emeklinin zam oranları belli oldu

'Erdoğan'la polemik yaşayan Abdullah Gül'e, AKP'lilerin ziyaretleri bıçak gibi kesildi'

'Erdoğan'la polemik yaşayan Abdullah Gül'e, AKP'lilerin ziyaretleri bıçak gibi kesildi'

Eski polis müdürünün eşi itirafçı oldu

Eski polis müdürünün eşi itirafçı oldu

ANAP'tan flaş Abdullah Gül açıklaması

ANAP'tan flaş Abdullah Gül açıklaması

Bahar Öztan yeniden hastaneye kaldırıldı

Bahar Öztan yeniden hastaneye kaldırıldı

2017 enflasyonu belli oldu

2017 enflasyonu belli oldu

İlginizi Çekebilir

Reza Zarrab'ın ifadesinde dördüncü gün! Mahkemeden Türkiye'yi kızdıracak karar

Reza Zarrab'ın ifadesinde dördüncü gün! Mahkemeden Türkiye'yi kızdıracak karar

'Tokya’da insan eti satan restoran açıldı' iddiası sosyal medyayı salladı

'Tokya’da insan eti satan restoran açıldı' iddiası sosyal medyayı salladı

Dövmesini görünce kurtarmaktan vazgeçtiler! Doktorların zor kararı

Dövmesini görünce kurtarmaktan vazgeçtiler! Doktorların zor kararı

Yemen yangın yeri! Evi patlatılan Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti!

Yemen yangın yeri! Evi patlatılan Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti!

Reza Zarrab tanık kürsüsünde: New York'taki adliyede neler yaşandı?

Reza Zarrab tanık kürsüsünde: New York'taki adliyede neler yaşandı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Rus helikopteri Suriye'de düştü! 2 pilot da öldü!

Son dakika! Rus helikopteri Suriye'de düştü! 2 pilot da öldü!

Uçakta panik anları! Yolcu bir anda kanada çıktı!

Uçakta panik anları! Yolcu bir anda kanada çıktı!

Julian Assange öldürüldü mü? Twitter paylaşımı sonrası inanılmaz iddia...

Julian Assange öldürüldü mü? Twitter paylaşımı sonrası inanılmaz iddia...

İzlanda, erkeklerin daha fazla maaş almasını yasakladı

İzlanda, erkeklerin daha fazla maaş almasını yasakladı

Güney ve Kuzey Kore sınırları açıyor

Güney ve Kuzey Kore sınırları açıyor

Son dakika! İran'da sokaklar karıştı! On binlerce insan gösteri yapıyor!

Son dakika! İran'da sokaklar karıştı! On binlerce insan gösteri yapıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.