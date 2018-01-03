Filistin'den Trump'a: Kudüs satılık değildir

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Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'ın ofisi, 300 milyon dolarlık yardımı kesebileceğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump'a "Kudüs satılık değildir" diyerek yanıt verdi.

Trump, Filistin yönetimini müzakere masasına gelmeye zorlamak için ABD'nin yaptığı yardımı kesebileceğini ifade etmişti.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Abbas'ın sözcüsü Nabil Ebu Rudeyna ise "Kudüs Filistin'in ebedi başkentidir ve dolarlarla ya da altınla satın alınamaz" dedi.

Kudüs niçin önemli ve tartışmalı bir şehir?Dünya basınında BM'nin Kudüs kararı: 'ABD, dünyanın değiştiğinin farkında değil'İslam İşbirliği Teşkilatı: Doğu Kudüs Filistin'in başkentidirABD Başkanı Donald Trump Aralık ayında yaptığı açıklamayla ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını açıklamış, Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği'nin de Kudüs'e taşınacağını açıklamıştı.

Trump bu adımın Orta Doğu barış sürecine tehdit teşkil etmektense müzakereleri ileri taşıyacağını savunmuştu.

ABD'nin kararına başta Türkiye olmak üzere çok sayıda ülkeden tepki gelmiş, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, ABD'nin Kudüs kararından dönmesi için yapılan çağrı ezici çoğunlukla kabul edilmişti.