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Filistinli Ahed Tamimi Serbest

29.07.2018 18:15 | Son Güncelleme

İsrail askerlerine tekme ve tokat atmaktan suçlu bulunup 8 ay hapis cezasına çarptırılan 17 yaşındaki Filistinli Ahed Tamimi 8 aylık hapis cezasını tamamlamasının ardından serbest bırakıldı

Filistinli Ahed Tamimi Serbest

İsrail askerlerine tekme ve tokat atmaktan suçlu bulunup 8 ay hapis cezasına çarptırılan 17 yaşındaki Filistinli Ahed Tamimi 8 aylık hapis cezasını tamamlamasının ardından serbest bırakıldı.

İsrailli yetkililer Tamimi ve annesinin Pazar sabah saatlerinde serbest bırakıldığını belirtti.

Tutuklanmasının ardından Tamimi birçokları için direnişin simgesi haline gelmişti.

Tamimi serbest kalmasının ardından ailesinin Batı Şeria’daki evinin önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kahraman gibi karşılanan Tamimi, halkını ve Filistin davasını korumak için hukuk eğitimi almak istediğini kaydetti.

“İşgal sona ermeli” diyen Tamimi cezaevinin kendisine sabırlı olmayı, hayatı sevmeyi ve diğerleriyle çalışmayı öğrettiğini kaydetti.

Ahed Tamimi, liseyi cezaevinde diğer mahkumların desteğiyle bitirdiğini de belirtti.

Tamimi, bir İsrail askerine tokat attığı görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından tutuklanmıştı.

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