Filistinli doktorun büyük dramı: Ölen kardeşine veda edip yaralılara koştu

İsrail’in dünyadan tecrit ettiği Gazze’deki hastanelerde durum giderek kötüleşiyor.

Gazetevatan'dan İlker Akgüngör'ün haberine göre; Gazze’nin en çok bilinen sağlık kurumu olan ve 2014’te İsrail tarafından vurulan Şifa Hastanesi’nde olayın ilk saatlerinde 400’den fazla yaralıya müdahale edildi. Ancak saatler ilerledikçe bu rakam bini aştı. Hastanede görevli Dr. Abu Rayan Ziara yaşananları şöyle anlattı:

"AĞLAYAMADI BİLE"

Şifa Hastanesi’nin her odası, ameliyathaneleri ağzına kadar yaralılarla dolu. Dün öyle durumlar yaşadık ki çoğu zaman aynı ameliyathane de 2 veya 3 yaralıyı aynı anda ameliyat etmek zorunda kaldık. İlaç stoğumuz bitmek üzere. Arkadaşlarımızdan Dr. Mutasım Al Nunu’nun İç Güvenlik Teşkilatı’na görevli kardeşi Motaz, İsrailli keskin nişancı tarafından öldürüldü. Dr. Mutasım hastanede kardeşine son kez bakıp veda ettikten sonra yaralılara yardım etmeye çalıştı.

"AĞABEYİNİ MORGA KOY"

Hastanede çok acı sahneler yaşadık. Ölen abisinin yanında ‘Niçin beni yalnız bırakıyorsun’ diye ağlayan genç bir adamı başka bir doktor meslektaşım gelip, ‘Abini hemen morgtaki soğuk dolaba koy. Çünkü bir başkası geldi’ diyerek uyardı. O kadar kötü zamanlar yaşadık ki durup düşünecek, acımızı yaşayacak vaktimiz bile yoktu.

