Filistinli Gazeteciler İngiliz Parlamentosunda

İki Filistinli gazetecinin haber yaparken İsrail askerlerince öldürülmesi İngiliz meslektaşlarını harekete geçirdi. Ulusal Gazeteciler Birliği adlı İngiliz meslek kuruluşu, Filistin Gazeteciler Sendikası'ndan yetkilileri ve alanda çalışan gazetecileri Parlamento binasında bir toplantı salonunda konuk etti. Filistin Gazeteciler Sendikası’nın temsilcileri Londra’da İngiliz meslektaşlarının ve milletvekillerinin konuğu. Burası Parlamento binasının ana binasında bir toplantı salonu. Avam Kamarası, Lordlar Kamarası ve komisyonların, İngiltere meselelerine kafa yorduğu aynı çatının altındalar. Onlar da en azından hayatta kalarak mesleklerini sürdürebilmenin yollarına kafa yoruyorlar. Dinleyenler, İngiliz meslektaşları ve bazı parlamenterler. Bölgede İsrail yüzünden haber yapamaz hale geldiklerini söylüyorlar. Basın özgürlüğü bir yana, temel insan haklarından bile yoksun olmaktan yakınıyorlar. Sadece 2018’de iki meslektaşları haber yaparken hayatını kaybetti. Diğerleri de plastik mermilere, göz yaşartıcı ve ses bombalarına, biber gazına ve fiziksel saldırılara hedef oldu. Filistinli gazeteci Yusuf Ali deneyimlerini anlattı:

“İsrail ordusu, Filistinli gazetecilerin sosyal medya gönderilerini, twitlerini, paylaştıkları video ve fotoğrafları takip eden bir birime sahip. Bu bilgileri bir araya getirip analiz ediyor ve ortaya bir tablo çıkarıyorlar. Bu gazetecinin siyasal görüşü, onu harekete geçiren nedenler ayrıntılarıyla belirleniyor. Sadece gazeteciler değil, aktivistler de aynı yollarla takip ediliyor. Bu bilgiler bir merkezde işleniyor ve gerektiğinde o kişileri alanda tespit edip hedef almak için kullanıyorlar. Meslektaşımın söylediği, İsrail ordusu hedef seçmede teknolojiyi kullanıyor. Bir süre izlediği bu kişiler eğer karşısına çıkarsa özellikle onları hedef seçiyor. Çok sayıda olayda böyle oldu. Gazzeliler son saldırılarda bilerek hedef alınan ve öldürülen gazetecilerin bu şekilde hedef alındığını varsayıyor. İsrail, kişileri sesinden ya da göz tanıma yoluyla tespit etmek için birilerine görev vermiş. Tabii bunlar kanıta muhtaç tahminler. İsrail’in elinde habercilere ait dosyaların olduğunu tahmin ediyoruz. Bir gazeteci neyi ön plana çıkarıyor, neye karşı duruyor… Kısacası Filistin’de kendini ifade edebilmek hiç de kolay değil.”