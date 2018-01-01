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Filistinli Genç Kıza 12 Ayrı Suçlama

01.01.2018 23:54 | Son Güncelleme 1 saat önce

16 yaşındaki Filistinli Ahed Tamimi’ye yönelik İsrail tarafından 12 ayrı suçlama yöneltildi. Tamimi Batı Şeria’da iki İsrailli askere tekme ve tokat attığı görüntülerin yayılmasının ardından gözaltına alınmıştı.

16 yaşındaki Filistinli Ahed Tamimi'ye yönelik İsrail tarafından 12 ayrı suçlama yöneltildi. Tamimi Batı Şeria'da iki İsrailli askere tekme ve tokat attığı görüntülerin yayılmasının ardından gözaltına alınmıştı.

Filistinliler Tamimi'yi kahraman olarak görürken, İsrailliler kızlarını provokasyon amacıyla piyon olarak kullandığı gerekçesiyle Tamimi'nin ailesini suçluyor.

İsrail'de bir askeri mahkeme tarafından Tamimi hakkında yapılan 12 suçlamanın büyük kısmı videodaki görüntülerden kaynaklanırken, aralarında taş atma, kışkırtma ve tehdit etmenin de bulunduğu beş farklı suçlama da yapıldı.

Tamimi suçlu bulunması halinde uzun süre hapis yatabilir.

Annesi ve kuzeni de suçlandı

Ayrıca annesi Neriman için beş ayrı suçlama ve 20 yaşındaki kuzeni Nur için de mahkeme tarafından çeşitli suçlamalar yöneltildi.

Ordu tarafından yapılan açıklamaya göre anne Neriman Tamimi hakkındaki suçlamalar arasında Facebook kullanarak halkı terör saldırılarına teşvik etmenin yanı sıra Ahed Tamimi'nin merkezindeolduğu videodaki olaylara karışmak da var.

Ahed ve Neriman Tamimi, 8 Ocak'ta ikinci duruşmaları yapılana kadar gözaltında tutulacaklar.

Savcılar anne kızın yargılanmaları boyunca tutuklu kalmalarını istiyor.

Tamimi'nin ailesine göre 15 Aralık'ta yaşanan ve videoya konu olan olaylar ailenin Ramallah yakınındaki evinin bahçesinde meydana geldi.

İsrail ordusuna göre askerler İsrailli motosikletli görevlilere taş atılmasını önlemek için orada bulunuyordu.

Bir direniş sembolü

Ahed Tamimi 19 Aralık'ta tutuklanmasından önce de bir dizi olayda İsrailli askerlerle karşı karşıya gelmişti.

Tamimi Filistinliler için bir direniş sembolu haline gelmiş ve sosyal medyada geniş destek kazanmıştı.

2012'de yumruğunu bir İsrailli askere salladığı fotoğrafın yayılmasının ardından o dönemde Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye'ye davet edilmişti.

2015'teerkek kardeşinin gözaltına alınmasını önlemek için bir İsrailli askerin elini ısırdığı görüntüler de bir hayli yankı uyandırmıştı.

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