Filistinli Genç Kıza 12 Ayrı Suçlama

16 yaşındaki Filistinli Ahed Tamimi'ye yönelik İsrail tarafından 12 ayrı suçlama yöneltildi. Tamimi Batı Şeria'da iki İsrailli askere tekme ve tokat attığı görüntülerin yayılmasının ardından gözaltına alınmıştı.

Filistinliler Tamimi'yi kahraman olarak görürken, İsrailliler kızlarını provokasyon amacıyla piyon olarak kullandığı gerekçesiyle Tamimi'nin ailesini suçluyor.

İsrail'de bir askeri mahkeme tarafından Tamimi hakkında yapılan 12 suçlamanın büyük kısmı videodaki görüntülerden kaynaklanırken, aralarında taş atma, kışkırtma ve tehdit etmenin de bulunduğu beş farklı suçlama da yapıldı.

Tamimi suçlu bulunması halinde uzun süre hapis yatabilir.

Annesi ve kuzeni de suçlandı

Ayrıca annesi Neriman için beş ayrı suçlama ve 20 yaşındaki kuzeni Nur için de mahkeme tarafından çeşitli suçlamalar yöneltildi.

Ordu tarafından yapılan açıklamaya göre anne Neriman Tamimi hakkındaki suçlamalar arasında Facebook kullanarak halkı terör saldırılarına teşvik etmenin yanı sıra Ahed Tamimi'nin merkezindeolduğu videodaki olaylara karışmak da var.