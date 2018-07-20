Filistinli keskin nişancılar bir İsrail askerini öldürdü

İsrail, Gazze'den işgal altındaki topraklara füze saldırısı gerçekleştirildiğini iddia ederek akşam saatlerinde karadan ve havadan büyük bir saldırı başlattı.

Gazze'de pek çok noktayı havadan savaş uçaklarıyla vuran İsrail ordusu, karadan da tank ve topçu atışları gerçekleştirdi.

KESKİN NİŞANCILAR BİR İSRAİL ASKERİNİ ÖLDÜRDÜ

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları ise, keskin nişancılarının bir İsrail askerini öldürdüğünü duyurdu. Yerel kaynaklar, öldürülen askerin yüzbaşı rütbesinde olduğunu bildirdi.

İSRAİL HABERİ DOĞRULADI

İsrail makamları ise bir askerlerinin öldürüldüğünü doğrularken, ölen askerin kimliği hakkında bilgi vermedi.

