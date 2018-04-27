Filistinliler Gazze Ablukasına Karşı Yine Ayaktaydı

Gazzeliler, bu Cuma da İsrail sınırında protestolarına devam etti. Filistinliler son 5 haftadır gösterilerini sürdürüyor.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin, İsrail birliklerinin, BM ve diğer ülkelerin yaptığı uyarıları dinlemediğini ve protestoculara ölümcül şekilde karşılık verdiğini söyledi.

Gazze’de protestoların başlangıcından bu yana, Filistinli sağlık yetkilileri 35 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1.500’den fazla kişinin de yaralandığını belirtiyor.

El Hüseyin, “Yaşamların kaybedilmesi, kişilerin kurşunlarla yaralanması çok elim bir durum. Bu, göstericiler üzerinde defalarca aşırı ve orantısız güç kullanıldığının bir göstergesi” dedi.

Gösterilerin amacı, Gazze’ye yapılan ablukayı kaldırmak. Gösterileri Hamas organize ediyor. Gazze’de yaşayan 2 milyon kişinin çoğu ablukaya karşı tepkili.

Mart ayının son haftalarından bu yana her Cuma, sınırdaki tellerden sadece bir kaç yüz metre uzaklıkta 5 çadır kampı kuruluyor.

Göstericiler küçük gruplar halinde tellere yaklaşıp taş ve molotof kokteyl atıyor, sınır önünde araba lastiği ateşe veriyor.