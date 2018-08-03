Film değil gerçek: Meğer kaleme aldığı cinayetleri kendi işlemiş

Çin'in en ünlü polisiye yazarlarından biri, 22 yıl önce dört kişinin birden öldürüldüğü bir cinayet vakasında şüpheli sıfatıyla tutuklandı. Liu Yongbiao kapısını çalan polislere "Bunca zamandır sizi burada bekliyordum" dedi.
Gazete Duvar'ın haberine göre, Çin’de yazarlar vakfının üyesi olan, bir kitabı 50 bölümlük televizyon dizisine dönüştürülen ve yeni kitabının da filminin çekilmesi beklenen polisiye yazarı Liu Yongbiao cinayet suçlamasıyla tutuklandı. Ünlü yazar, 22 yıl önce bir otelde dört kişinin öldürülmesinden sorumlu tutuluyor.[Haber görseli]
DÖRT KİŞİYİ BİRDEN ÖLDÜRDÜ
Çin medyasındaki haberlere göre, söz konusu cinayetler 29 Kasım 1995’te işlendi. Ülkenin doğusundaki Huzhou kentindeki bir otele müşterileri soymak amacıyla yerleşen iki hırsız, kendilerine direnen bir müşteriyi döverek öldürdü. Bu suçu gizlemek için otelin sahibi olan çifti ve 13 yaşındaki torunlarını da katletti.
Çin polisi, gelişen DNA ve parmak izi teknolojisi sayesinde cinayetin sırrını 22 yıl sonra çözdü. Bu süreçte ünlü bir polisiye yazarı olan ve hatta yeni kitabında polisten kaçmayı başaran katil bir kadın yazarı anlatması beklenen Yongbiao ise suçunu reddetmedi.
‘SİZİ BEKLİYORDUM, İŞKENCE BİTTİ’
Çin basını, Yongbiao’nun kapısını geçen cuma sabahı erken saatlerde çalan polislere “Bunca zamandır sizi burada bekliyordum” dediğini yazdı. Eve baskın düzenleyen polislerden biri de, ünlü yazarın eşine “Çok uzun zamandır katlandığım psikolojik işkence nihayet bitti” dediğini öne sürdü.
HOLLANDALI YAZARI HATIRLATTI
Bu dava akıllara, eşi 1991 yılında ortadan kaybolan Hollandalı polisiye yazarı Richard Klinkhamer’ı getirdi. Klinkhamer’ın eşinin kemikleri dokuz yıl sonra eski evlerinde gömülü olarak bulunmuştu. Cinayeti itiraf eden yazar ise bu süreçte ‘eşini öldürmenin yedi yolu’ konulu bir kitap kaleme almıştı.
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