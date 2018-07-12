Finalin adı: Fransa-Hırvatistan

Hırvatistan 1998'deki Dünya Kupası'nda yarı finalde ev sahibi Fransa'ya elenmesinin ardından turnuvayı üçüncü olarak tamamlamıştı. Fransa ise o turnuvada şampiyonluğa ulaşmıştı.

İngiltere, mücadelenin 5'inci dakikasında Kieran Trippier'ın serbest vuruştan attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı. Hırvatlar 68'inci dakikada Ivan Perisic'in golüyle beraberliği yakaladı. Normal süresi 1-1 sonuçlanan ve uzatmaya giden karşılaşmanın 109'uncu dakikasında Mario Mandzukic'in kaydettiği gol ise Hırvatistan'ı tarihinde ilk kez Dünya Kupası finaline taşıdı.

Cüneyt Çakır'ın yönettiği yarı final maçında Hırvatistan, uzatma dakikalarında Mandzukic'in attığı golle İngiltere'yi 2-1 yendi.Rusya'da devam eden FIFA 2018 Dünya Kupası'nda final maçı Fransa ile Hırvatistan arasında oynanacak. Moskova'daki Luzhniki Stadyumu'nda oynanan yarı final maçında İngiltere'yi uzatmada 2-1 yenen Hırvatistan, kupanın diğer ucundan tutan taraf oldu.

Vida'ya tepki

Hırvatistan'ın Rusya'yı elediği çeyrek final maçından sonra çekilen bir videoda "Yaşasın Ukrayna!" diye bağırdığı görülen Hırvat stoper Domagoj Vida, karşılaşma sırasında tribündeki bazı seyircilerce yuhalandı.

Beşiktaş'ta forma giyen Hırvat oyuncuya yönelik yuhalama ve ıslık seslerinin, İngiliz taraftarların ağırlıkta olduğu tribünlerden gelmediği duyuldu. Söz konusu seyircilerin Rus olduğu tahmin ediliyor.

Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ı ilhak etmesi ve Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçılara destek vermesi nedeniyle Moskova-Kiev ilişkileri uzun süredir gergin. 2013-2018 yılları arasında Ukrayna kulübü Dinamo Kiev'de oynayan 29 yaşındaki Vida'nın sözleri bu nedenle Rusya'da büyük tepki çekmişti.

FIFA, Vida'nın sözlerinin, turnuvanın siyasi tarafsızlık kurallarıyla bağdaşmadığına hükmetmişti. Hırvat oyuncu bu gerekçeyle FIFA'dan resmi uyarı almıştı. Vida ise sarf ettiği sözlerle herhangi bir siyasi mesaj vermeyi amaçlamadığını belirtmişti.

DW/CÖ,ÇÖ

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